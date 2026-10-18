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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

کفاش: نانوای متخلف در فاروج به جریمه ۵ میلیاردی محکوم شد

کفاش: نانوای متخلف در فاروج به جریمه ۵ میلیاردی محکوم شد

بجنورد- مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی از محکومیت یک نانوای متخلف به پرداخت پنج میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل قاچاق آرد یارانه‌ای در فاروج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش گفت: پرونده قاچاق ۹۴ کیسه آرد یارانه‌ای در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان فاروج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کفاش گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان فاروج گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6981440

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