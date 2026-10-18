کفاش: نانوای متخلف در فاروج به جریمه ۵ میلیاردی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، حمیدرضا کفاش گفت: پرونده قاچاق ۹۴ کیسه آرد یارانه‌ای در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان فاروج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی افزود: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

کفاش گفت: بازرسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان فاروج گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.