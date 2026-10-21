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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۲ بار به یمن حمله کرد

یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۲ بار به یمن حمله کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۲ بار به یمن حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی ۶۲ حمله هوایی و موشکی علیه پایتخت، صنعا، و چندین استان دیگر انجام داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: جنگنده‌های F-۱۵ سعودی حملات هوایی علیه اهداف غیرنظامی در صنعا، مأرب، صعده، لحج و تعز انجام دادند .در جریان این حملات، شماری از شهروندان بی‌گناه از جمله زنان و کودکان شهید و مجروح شدند.

وی پیشتر در این باره تأکید کرده بود: مجموع حملات هوایی و موشکی انجام‌شده توسط ائتلاف به سرکردگی ریاض، از آغاز تشدید تنش‌های اخیر علیه کشورمان، به ۲۸۵۵ مورد رسیده است.

کد مطلب 6985806

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