به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که ماهیگیران در منطقه «ذوباب» استان تعز، در حالی که تنها منبع درآمدشان دریا بود، توسط نیروهای ائتلاف سعودی هدف قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.

این وزارتخانه تأکید کرد که تداوم حملات به اهداف غیرنظامی، نشان‌دهنده تلاش مستمر برای آسیب رساندن به معیشت مردم یمن است.

همزمان با این حادثه، گزارش‌ها حاکی از وقوع سه حمله هوایی دیگر از سوی عربستان به منطقه «النشمه» در شهرستان المعافر است که به شهادت یک نفر و زخمی شدن چهار تن دیگر، از جمله یک زن و سه کودک منجر شد.

در همین راستا، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در گزارشی از وضعیت میدانی اعلام کرد که ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹۳ حمله هوایی و موشکی را علیه مناطق مختلف یمن از جمله استان‌های جوف، صعده، مأرب، حجه، لحج و عمران سازماندهی کرده است.

سریع با اشاره به استفاده از جنگنده‌های پیشرفته «اف-۱۵» و «تایفون» در این حملات، تأکید کرد که مجموع حملات ائتلاف سعودی از زمان تشدید تنش‌ها تاکنون، به ۲ هزار و ۷۹۳ مورد رسیده است.



