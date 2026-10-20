بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی و موشکی علیه کشورمان انجام داد. تجاوزات سعودی، اهداف غیرنظامی را در استان‌ های جوف، تعز، صعده، مأرب، حجه، لحج، عمران و اب هدف قرار داده و به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان انجامیده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط، طائف، الخرج و فرودگاه شروره به پرواز درآمده بودند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از آغاز تشدید تنش‌ها به ۲۷۹۳ مورد رسیده است.