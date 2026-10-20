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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

بیانیه یحیی سریع درباره تجاوز عربستان به یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: مجموع حملات تجاوزکارانه سعودی شامل حملات هوایی و موشکی از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها به ۲۷۹۳ مورد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ حمله هوایی و موشکی علیه کشورمان انجام داد. تجاوزات سعودی، اهداف غیرنظامی را در استان‌ های جوف، تعز، صعده، مأرب، حجه، لحج، عمران و اب هدف قرار داده و به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان انجامیده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ادامه داد: جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط، طائف، الخرج و فرودگاه شروره به پرواز درآمده بودند.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از آغاز تشدید تنش‌ها به ۲۷۹۳ مورد رسیده است.

کد مطلب 6984525

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