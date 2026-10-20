یک شهید و ۴ زخمی در جنایت جدید سعودی در تعز 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره یمن، رژیم سعودی همچنان به جنایات وحشیانه خود علیه غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان در استان تعز ادامه می‌دهد که این رویکرد نشان‌دهنده ورشکستگی نظامی، اخلاقی و ارزشی آن‌هاست.

خبرنگار المسیره در تعز گزارش داد: در ادامه حملات هوایی رژیم سعودی طی سه نوبت به منطقه «النشمه» در بخش «المعافر»، یک نفر شهید و ۴ نفر شامل یک زن و سه کودک زخمی شدند.

این جنایت تنها چند ساعت پس از قتل‌عام وحشیانه در سواحل «ذوباب» رخ داد که در آن با هدف قرار دادن قایق‌های ماهیگیری، ۸ ماهیگیر شهید شدند.

این جنایات نشان‌دهنده رویکرد انتقام‌جویانه رژیم سعودی برای مقابله با عدم تمایل مردم تعز به پیوستن به طرح‌های توطئه‌آمیز آن‌هاست و ثابت می‌کند که اهداف این رژیم تنها غیرنظامیان، زنان و کودکان هستند.