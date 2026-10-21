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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶- ناگویا

حق‌شناس طلای دوره قبل را تکرار کرد

حق‌شناس طلای دوره قبل را تکرار کرد

سنگین‌وزن پرافتخار تیم ملی پاراتکواندو کشورمان با پیروزی در دیدار نهایی مقابل نماینده ازبکستان، عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حق‌شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم مسابقات پاراتکواندو، کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «جائه چون» از کره جنوبی آغاز کرد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز مقابل «لیو دونگ» از چین با همین نتیجه به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

حق‌شناس که در دوره قبل بازی‌ها در هانگژو نیز مدال طلا کسب کرده بود، برای تکرار قهرمانی خود به مصاف «عمرجان موندیف» از ازبکستان رفت و با پیروزی مقابل این رقیب، به نشان طلا دست یافت و برای دومین دوره متوالی روی سکوی نخست این بازی‌ها ایستاد.

تیم ملی پاراتکواندو ایران در نهایت با ۴ مدال طلای امیرمحمد حقیقت‌شناس،آیلار جامی، علیرضا بخت ‌ حامد حق شناس،تک مدال نقره زهرا رحیمی و شش برنز پریماه تورانی، محمدطاها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی به کار خود پایان داد.

رومینا چمسورکی و رزا ابراهیمی هم در کسب مدال توفیقی نداشتند.

کد مطلب 6985103

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