به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، امروز در نخستین رویداد تخصصی تحول صنایع استان البرز در عصر فناوری‌های نوین که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های جدید اظهار کرد: مزیت رقابتی صنایع در پنج تا ۱۰ سال آینده صرفاً به افزایش ماشین‌آلات و ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه نوآوری، استفاده از هوش مصنوعی و تبدیل دانش به ارزش اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده صنعت دارد.

وی با بیان اینکه تحول صنعتی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است، افزود: هوشمندسازی، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف انرژی و ارتقای کیفیت محصولات از الزامات رقابت در دنیای امروز به شمار می‌روند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت را از پیش‌نیازهای تحول صنعتی دانست و گفت: دانشگاه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که دانش و پژوهش را در خدمت حل مسائل تولید و اقتصاد قرار دهد و صنعت نیز دانشگاه را شریکی برای نوآوری، توسعه فناوری و افزایش رقابت‌پذیری بداند.

کلانتری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان البرز و توانمندی‌های علمی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی، از آمادگی این دانشگاه برای گسترش همکاری‌های پایدار و مسئله‌محور با صنایع استان خبر داد.

وی ارتقای بهره‌وری و هوشمندسازی صنایع از طریق تحلیل داده‌ها، بهینه‌سازی فرایندها و کاهش اتلاف منابع را نخستین محور تحول صنعتی برشمرد و بیان کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد و کیفیت محصولات را افزایش دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز، تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای آینده را دومین محور دانست و افزود: ارتباط نزدیک‌تر آموزش دانشگاهی با نیازهای واقعی صنعت، توسعه مهارت‌های تخصصی، کارآموزی هدفمند و مشارکت متخصصان صنعتی در فرایند آموزش، زمینه تربیت نیروهای کارآمد را فراهم می‌کند.

کلانتری، تبدیل پژوهش و نوآوری به ارزش اقتصادی را سومین محور تحول صنعتی عنوان کرد و گفت: پژوهش زمانی اثربخش است که به تولید محصول، توسعه فناوری، بهبود فرایندها یا ارائه راهکارهای عملی برای حل مسائل صنعت منجر شود.

وی تأکید کرد: تحقق این هدف مستلزم همکاری مشترک دانشگاه و صنعت از مرحله شناسایی مسائل تا اجرای راهکارها و ارزیابی نتایج است.

راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار صنعت در دانشگاه آزاد کرج

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، با اشاره به راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار صنعت در این دانشگاه، اظهار کرد: این مجموعه می‌تواند با عیب‌یابی و شناسایی مسائل واحدهای صنعتی، ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه تحول و هوشمندسازی، ارتباط با شرکت‌های فناور و اجرای پروژه‌های مشترک، تعامل دانشگاه و صنعت را هدفمندتر کند.

وی با اشاره به برخورداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از ۱۴ دانشکده، افزود: ظرفیت دانشگاه برای پاسخ‌گویی به نیازهای صنعت تنها به رشته‌های فنی و مهندسی محدود نیست و حوزه‌هایی مانند روان‌شناسی صنعتی و علوم انسانی نیز می‌توانند در بهبود عملکرد سازمانی، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره‌وری محیط‌های صنعتی نقش‌آفرین باشند.

کلانتری همچنین بر ضرورت حضور فعال مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه در محیط‌های صنعتی تأکید کرد و گفت: دانشگاه باید نیازهای واقعی صنایع را شناسایی و راهکارهای علمی و کاربردی خود را به فعالان اقتصادی معرفی کند؛ در مقابل، اعتماد صنعت به ظرفیت‌های علمی دانشگاه می‌تواند زمینه اجرای پروژه‌های مشترک و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی را فراهم سازد.

وی آینده صنعتی استان البرز را در گرو پیوند مؤثر دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: باید از همکاری‌های مقطعی عبور کرد و به سمت مشارکت‌هایی حرکت کرد که نتایج آن‌ها در افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری، اشتغال تخصصی و رشد اقتصادی استان قابل مشاهده باشد.

شایان ذکر است؛ نخستین رویداد تخصصی تحول صنایع استان البرز در عصر فناوری‌های نوین، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر با حضور جمعی از مسئولان، مدیران صنعتی، فعالان اقتصادی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.