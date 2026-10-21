ماجرای ۲ میلیارد دلار ارز تجهیزات پزشکی؛ چه کسی با بیمه ها مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، ارز تجهیزات پزشکی آن طور که باید و شاید برای بیماران، مفید فایده نیست و مشکل گرانی تهیه تجهیزات مورد نیاز بیماران؛ همچنان به عنوان یک چالش اساسی در حوزه سلامت کشور شناخته می شود.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به افزایش شدید قیمت تجهیزات ضروری پزشکی، گفت: قبلاً خیرین با یک میلیارد تومان یک دستگاه MRI می‌خریدند اما الان فقط یک قطعه کوچکی از آن دستگاه، ۸ میلیارد و قیمت کل دستگاه ۱۸۰ میلیارد تومان است؛ کدام دانشگاه و با کدام بودجه می‌تواند این هزینه را پرداخت کند.

علی علیزاده، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، در برنامه کشیک سلامت، تاکید دارد که انتقال دو میلیارد دلار ارز تجهیزات پزشکی به آخر زنجیره تامین یعنی بیمه ها؛ مطالبه اصلی ما است.

در عین حال، مجری برنامه کشیک سلامت در واکنش به ادعای مدیرکل تجهیزات پزشکی که عنوان داشت مطالبه اصلی ما است که ارز تجهیزات به بیمه ها تعلق بگیرد و آنها از بیماران حمایت کنند؛ این سئوال را مطرح کرد که مطالبه شما از کدام دستگاه ها است.

علیزاده هم به سازمان برنامه و بودجه و بیمه ها، اشاره کرد.

اما، این پایان ماجرای دو میلیارد دلار ارز تجهیزات نبود، زیرا مجری دوباره ادامه داد: بیمه ها که قطعا قبول می کنند و سازمان برنامه و بودجه هم مخالفتی ندارد؛ زیرا در هر صورت باید ارز را بدهد. حالا چه بهتر که به بیمه ها بدهد.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، به گفتن این جمله بسنده کرد که پیگیر این مطالبه هستیم.

حالا این سئوال است که چرا ارز تجهیزات به بیمه ها داده نمی شود و چه کسانی مخالف این اتفاق هستند.

به نظر می رسد چشم پوشی از دو میلیارد دلار ارز تجهیزات پزشکی؛ قدری سخت است و شاید عده ای دوست ندارند این انتقال اتفاق بیافتد.