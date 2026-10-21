به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نادری ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش تجلیل از خادمان نماز سپاه استان چهارمحال و بختیاری، ضمن تأکید بر اهمیت نهادینه کردن فرهنگ نماز در جامعه، از برنامه‌های آتی سپاه پاسداران از جمله برگزاری همایش‌های سالانه نماز و راه‌اندازی کنگره بین‌المللی اندیشه های قرآنی رهبر شهید خبر داد.

نادری با اشاره به ضرورت پیروی از فرامین مقام معظم رهبری در برگزاری همایش‌های سراسری نماز، اظهار داشت: با الهام از دستورات ایشان، سپاه پاسداران در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها همایش‌های سالانه نماز را برگزار می‌کند. هدف اصلی از این اجلاسیه‌ها، عمومی کردن، نهادینه کردن و گسترش فرهنگ نماز و ایجاد انس بیشتر میان مردم، به‌ویژه نسل جوان با این عبادت بزرگ است.

وی افزود: در این راستا، فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای و تولیدات فرهنگی در حوزه ترویج نماز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، منتخبین این همایش‌های استانی، در پایان ماه آبان ماه در همایش سراسری سپاه پاسداران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام نادری همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری «کنگره بین‌المللی اندیشه‌های قرآنی رهبرشهید» در حوزه سیاست و حکمرانی خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به جایگاه ویژه اندیشه‌های قرآنی مقام معظم رهبری شهید در حوزه سیاست، اساتید و نویسندگان مقالات متعددی را در این زمینه آماده کرده‌اند. این مقالات در حال حاضر در مرحله بررسی هستند و به‌زودی با هدف آشنایی بیشتر با اندیشه‌های قرآنی رهبری، این کنگره برگزار خواهد شد.