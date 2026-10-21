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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

توسعه ظرفیت‌ های آزمایشگاهی گمرکات  آذربایجان ‌غربی با جدیت دنبال شود

توسعه ظرفیت‌ های آزمایشگاهی گمرکات  آذربایجان ‌غربی با جدیت دنبال شود

ارومیه - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی در گمرکات استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی استاندارد در ارومیه با تأکید بر نقش استاندارد در توسعه اقتصادی کشور افزود: استاندارد مفهومی بنیادین در توسعه کشور و پایه اصلی اعتماد عمومی و پیشرفت پایدار ملی است. اگر بخواهیم کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، باید کیفیت و استاندارد را به بطن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور وارد کنیم.

وی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه استاندارد تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در سال گذشته قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را به تصویب رساند که می‌تواند در ارتقای جایگاه استاندارد در کشور مؤثر باشد.

ممکان با تاکید بر اهمیت رعایت استانداردها در فرآیند تولید افزود: تولید محصولات مطابق با استانداردهای تعیین‌شده می‌تواند به کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش سطح سلامت جامعه کمک کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار نظارت دقیق، باید زیرساخت‌های مناسب و حمایت‌های لازم برای ارتقای فناوری، توسعه استاندارد و تقویت زیرساخت‌های کنترل کیفیت فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان ‌غربی و موقعیت جغرافیایی این استان اظهارکرد: آذربایجان ‌غربی به دلیل هم‌جواری با کشورهای منطقه از جایگاه مهمی برخوردار است و ظرفیت‌های تولیدی این استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صادرات باشد؛ با این حال، تحقق این هدف به ارتقای اساسی کیفیت محصولات نیاز دارد و صرف تولید، برای موفقیت در بازارهای صادراتی کافی نیست.

ممکان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی در استان خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت‌های آزمایشگاهی، به‌ویژه در گمرکات و پایانه‌های آذربایجان‌غربی، باید با جدیت بیشتری توسط سازمان ملی استاندارد دنبال شود تا زمینه تسهیل فرآیندهای صادراتی و ارتقای کیفیت محصولات فراهم شود.

وی بر ضرورت ایجاد توازن میان حمایت از تولید ملی، رعایت الزامات کیفی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و گفت: تولیدکنندگانی که محصولات باکیفیت تولید می‌کنند و الزامات کیفی و ایمنی را رعایت می‌کنند، باید مورد حمایت و توجه قرار گیرند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تعامل میان بخش‌های علمی و صنعتی کشور افزود: لازم است ارتباط سازمان استاندارد با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و واحدهای تولیدی تقویت شود تا از ظرفیت‌های علمی و تخصصی برای ارتقای کیفیت تولیدات استفاده شود.

ممکان یادآورشد: تسهیل فرآیند استانداردسازی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آذربایجان‌غربی از دیگر ضرورت‌های توسعه اقتصادی استان است لذا لزوم توجه به این موضوع برای افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی ضروری است.

کد مطلب 6985433

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