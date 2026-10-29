  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۶

نماینده ارومیه: مرز ایران و ترکیه باز است

نماینده ارومیه: مرز ایران و ترکیه باز است

ارومیه - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر مرزهای ایران با ترکیه باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مرزهای استان آذربایجان غربی با ترکیه اعلام کرد:پایانه‌های ما با کشورهای همسایه اکنون باز هستند و صادرات و واردات در حال انجام است. وی همچنین از رفع اختلال کوچکی در مرز پاکستان خبر داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت و فعالیت فعالان بخش اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، تاکید کرد:

ممکان اضافه کرد: با دیپلماسی اقتصادی که با کشورهای همسایه داریم، تا این لحظه هیچ مشکلی ایجاد نشده و مطمئناً واردات و صادرات ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مرزهای ایران و ترکیه باز است، تصریح کرد:در منطقه آزاد ماکو و پایانه‌های مرزی استان آذربایجان غربی، در شش‌ماهه اول سال حدود چهار و نیم میلیارد دلار واردات و صادرات داشته‌ایم.

کد مطلب 6993934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها