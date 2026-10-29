نماینده ارومیه: مرز ایران و ترکیه باز است

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مرزهای استان آذربایجان غربی با ترکیه اعلام کرد:پایانه‌های ما با کشورهای همسایه اکنون باز هستند و صادرات و واردات در حال انجام است. وی همچنین از رفع اختلال کوچکی در مرز پاکستان خبر داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت و فعالیت فعالان بخش اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، تاکید کرد:

ممکان اضافه کرد: با دیپلماسی اقتصادی که با کشورهای همسایه داریم، تا این لحظه هیچ مشکلی ایجاد نشده و مطمئناً واردات و صادرات ادامه خواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مرزهای ایران و ترکیه باز است، تصریح کرد:در منطقه آزاد ماکو و پایانه‌های مرزی استان آذربایجان غربی، در شش‌ماهه اول سال حدود چهار و نیم میلیارد دلار واردات و صادرات داشته‌ایم.