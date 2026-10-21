استقرار ۶ آزمایشگاه تایید صلاحیت استاندارد در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فخری ظهرچهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی استاندارد با اشاره به نقش اداره کل استاندارد در کنترل کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی در مرزهای استان افزود: در پی تحولات و جنگ‌های اخیر، شاهد افزایش ۲ برابری پرونده‌های ارجاعی از گمرکات استان هستیم.

وی با اشاره به شعار امسال هفته استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» تصریح کرد: اهمیت این شعار از آن جهت است که دسترسی به انرژی سالم و مقرون‌به‌صرفه از دغدغه‌های مهم امروز به شمار می‌رود.

فخری با اشاره به ناترازی انرژی اظهارکرد: در این شرایط، نظارت اداره کل استاندارد بر کالاهای تولیدی و وارداتی مشمول درج نشان مصرف انرژی افزایش یافته است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی، بازرسی از ساختمان ‌های عمومی و اداری و دریافت برچسب انرژی را از مهم‌ترین اقدامات این اداره کل در حوزه مدیریت مصرف انرژی دانست و یادآورشد: آذربایجان‌غربی در میان استان‌های هم‌تراز از نظر سرعت پاسخگویی به پرونده‌های ارجاعی از گمرکات رتبه نخست را دارد، بطوریکه میانگین زمان پاسخگویی به این پرونده‌ها حدود ۳.۵۴ روز است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی همچنین از توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در استان خبر داد و گفت: از سال گذشته تاکنون، ۶ آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده در استان مستقر شده و خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی استان در حوزه آزمایشگاهی افزود: آذربایجان‌غربی در حوزه تعیین ماهیت کالا در کشور رتبه سوم را دارد.