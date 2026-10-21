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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

جایگاه ایران در جدول توزیع مدالی؛ با ۵۸ مدال هفتم شدیم

جایگاه ایران در جدول توزیع مدالی؛ با ۵۸ مدال هفتم شدیم

کاروان ورزش ایران که با جایگاه پنجم وارد سومین روز بازی‌های پاراآسیایی شد، در پایان این روز از بازی‌ها در رده هفتم جدول توزیع مدالی ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) وارد روز سوم شد.

در جریان این روز از بازی ها، ورزشکاران کشورمان موفق به کسب ۲۰ مدال شامل ۴ طلا، ۶ نقره و ۱۰ برنز شدند با این حال کاروان ایران در جدول توزیع مدالی ۲ پله نزول پیدا کرد.

این کاروان در حالی وارد روز سوم بازی های پاراآسیایی شد که با ۳۸ مدال در جایگاه پنجم ایستاده بود اما در پایان روز سوم با ۵۸ مدال شامل ۱۴ طلا، ۱۸ نقره و ۲۶ برنز در رده هفتم قرار گرفته است.

دراین جدول کاروان های هند و تایلند با وضعیت طلایی مشابه ایران اما با تعداد مدال نقره های بیشتر در رده های پنجم و ششم ایستاده اند.

وضعیت کاروان ایران در جدول توزیع مدالی بازی های پاراآسیایی در پایان روز سوم اینگونه است:

جایگاه ایران در جدول توزیع مدالی؛ با ۵۸ مدال هفتم شدیم

کد مطلب 6985493

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