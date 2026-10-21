مهلت جشنواره استندآپ کمدی «خندقانه» قم تا ۳۰ مهر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره استندآپ کمدی استان قم با عنوان «خندقانه» به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی قم با هدف گسترش نشاط اجتماعی، شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق و فراهم‌کردن زمینه معرفی هنرمندان این حوزه برگزار می‌شود.

این رویداد هنری در کنار ایجاد فرصت برای دیده‌شدن ظرفیت‌های استندآپ کمدی در استان، ارتقای کیفیت اجراها و محتوای آثار و ترویج طنزی سالم، سازنده و امیدآفرین در جامعه را دنبال می‌کند.

حضور در این رویداد برای عموم علاقه‌مندان و هنرمندان بالای ۱۸ سال آزاد است و آثار ارسالی باید با رعایت موازین فرهنگی جامعه ایرانی‌ـ‌اسلامی و در چارچوب طنز سالم تهیه و ارائه شوند.

یکی از اولویت‌های جشنواره «خندقانه»، توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و زبانی بومی استان است و آثاری که با استفاده از لهجه‌ها و گویش‌های محلی تولید شده باشند، در فرایند انتخاب مورد توجه قرار می‌گیرند

آثار برگزیده به کارگاه‌های تخصصی راه می‌یابند

متقاضیان می‌توانند در دو بخش اجرا و متن در این جشنواره شرکت کنند و در بخش اجرا، لازم است پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، ویدئوی اجرای خود را برای بررسی به دبیرخانه ارسال کنند

مدت‌زمان اجرای آثار در مرحله نخست نباید از پنج دقیقه بیشتر باشد و ویدئوها نیز باید به‌صورت افقی ضبط شده باشند تا امکان بررسی و ارزیابی آن‌ها در فرایند انتخاب اولیه فراهم شود.

علاقه‌مندان به شرکت در بخش متن نیز باید نوشته استندآپ خود را در قالب فایل PDF آماده و از طریق پیام‌رسان روبیکا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

پس از بررسی آثار دریافتی، تعدادی از شرکت‌کنندگان به‌عنوان برگزیده مرحله نخست انتخاب می‌شوند و فرصت حضور در کارگاه‌های تخصصی متناسب با حوزه فعالیت خود را به دست می‌آورند.

این کارگاه‌ها با محورهایی از جمله آشنایی با فنون و تکنیک‌های اجرای استندآپ کمدی، تقویت خلاقیت و آموزش نگارش متن مناسب برگزار می‌شوند تا شرکت‌کنندگان بتوانند مهارت‌های خود را در زمینه اجرا یا نویسندگی طنز توسعه دهند.

مرحله نهایی پنجم آذر برگزار می‌شود

بر اساس تقویم اعلام‌شده، علاقه‌مندان تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ برای ارسال آثار فرصت دارند و نتایج بررسی اولیه نیز پنجم آبان‌ماه اعلام خواهد شد

مرحله نهایی نخستین جشنواره استندآپ کمدی استان قم «خندقانه» نیز پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و آثار راه‌یافته به این مرحله در چارچوب برنامه نهایی جشنواره ارائه خواهند شد

متقاضیان برای ثبت‌نام در جشنواره می‌توانند از طریق پیوند اینترنتی https://digiform.ir/khandrghaneh اقدام کنند؛ فرم ثبت‌نام همچنین در بخش معرفی صفحه قم تئاتر در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

ارسال ویدئوهای بخش اجرا و متن‌های بخش نویسندگی از طریق شناسه khandeghaneh_admin@ در پیام‌رسان روبیکا انجام می‌شود و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره دبیرخانه جشنواره به شماره ۰۹۱۹۶۴۹۱۰۶۹ تماس بگیرند.