به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر چهارشنبه در دیدار با خانواده شهید احمد گریوانی، دیدار با خانواده شهدا و حضور در گلزار شهدا را از برنامه‌های همیشگی سفرهای استانی برشمرد و اظهار کرد: رسم ما در سفرهای استانی این است که با حضور در گلزار شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برکت این سفرها را طلب کنیم.

وی با بیان اینکه کشور ما به عطر شهادت آراسته است، افزود: امیدواریم روح بلند شهدا یاریگر ما باشد تا سفرها و اقداماتمان با برکت بیشتری همراه شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه شهید احمد گریوانی در عرصه هنر، خاطرنشان کرد: این شهید، هنر زندگی کردن را به ما آموخت و اینکه مسیر او در هنرهای نمایشی ادامه یافته است، برای ما آموزنده و درس‌آموز است. صالحی با قدردانی از صبر و همراهی خانواده شهدا، از آنان خواست برای مسئولان کشور دعا کنند تا بتوانند در مسیر خدمت به مردم و انجام مسئولیت‌های خود موفق باشند