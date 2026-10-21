به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، وزارت صنعت و تجارت روسیه و دانشگاه اینوپولیس، پس از برگزاری رقابتی سراسری، ۱۳ مرکز جدید برای توسعه رباتیک صنعتی در این کشور انتخاب کردند.

بر اساس اعلام وزارت صنعت و تجارت روسیه، ۴۸ سازمان، دانشگاه فنی و انجمن از ۷ منطقه فدرال و ۲۴ شهر این کشور در رقابت برای راه‌اندازی این مراکز شرکت کردند.

شرکت‌کنندگان در درخواست‌های خود، برنامه فعالیت مراکز وابسته جدید را ارائه دادند که شامل برنامه‌های اجرایی، راهبردهای مالی، شرح راهکارهای رباتیکی در دست توسعه، اطلاعات مربوط به نیروی انسانی و امکانات موجود و همچنین فهرست شرکای راهبردی موردنظر برای مشارکت در این طرح بود.

هر یک از ۱۳ مجموعه منتخب، کمک‌هزینه‌ای دریافت خواهد کرد که طی یک دوره سه‌ساله برای توسعه و تجاری‌سازی راهکارهای فناورانه، استقرار سلول‌ها و سامانه‌های رباتیک در واحدهای صنعتی و آموزش نیروی متخصص هزینه می‌شود.

با راه‌اندازی این مراکز، شبکه فدرال توسعه رباتیک صنعتی روسیه از ۸ مرکز فعلی به ۲۱ مرکز گسترش خواهد یافت.