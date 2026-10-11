به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، پژوهشگران دانشگاه دولتی جنوب اورال که از شرکای تی‌وی بریکس است، نرم‌افزاری را توسعه داده و به ثبت رسانده‌اند که محل استقرار بهینه شبه‌ماهواره‌های ناوبری زمینی را تعیین می‌کند و می‌تواند دقت تعیین ارتفاع هواپیما هنگام تقرب و فرود را افزایش دهد.

این فناوری می‌تواند در هوانوردی غیرنظامی و همچنین فرود نسل آینده وسایل پرتابگر قابل استفاده مجدد کاربرد داشته باشد. شبه‌ماهواره‌ها تجهیزاتی زمینی هستند که به‌عنوان منابع اضافی سیگنال‌های ناوبری برای هواپیماها عمل می‌کنند. این تجهیزات به‌ویژه هنگام کاهش ارتفاع هواپیما اهمیت دارند؛ زیرا در این مرحله خطا در تعیین ارتفاع می‌تواند پیامدهای جدی‌تری داشته باشد.

پژوهشگران دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه دولتی جنوب اورال راهکاری ارائه کرده‌اند که بهترین محل نصب شبه‌ماهواره‌ها و ارتفاع بهینه برج‌های حامل آنها را برای افزایش دقت ناوبری محاسبه می‌کند. این نرم‌افزار با در نظر گرفتن دو عامل اصلی یعنی پستی و بلندی‌های زمین و مسیر فرود هواپیما، محل مناسب استقرار تجهیزات را مشخص می‌کند. برای استفاده از آن کافی است اطلاعات مربوط به ارتفاعات منطقه در شعاع ۲۵ کیلومتری و مسیر معمول کاهش ارتفاع هواپیما وارد شود.

استانیسلاو لیسوف، مدرس ارشد گروه مهندسی الکترونیک و رادیوی دانشگاه دولتی جنوب اورال گفت: نرم‌افزار ما به‌صورت خودکار ضرایب وزنی را به بخش‌های مختلف مسیر اختصاص می‌دهد و بیشترین توجه را به مراحل حساس‌تر، یعنی کاهش ارتفاع از ۳۰۰ متری تا سطح زمین، معطوف می‌کند.

وی افزود: در نتیجه، ضریب مؤلفه عمودی عامل هندسی از ۲.۵ به ۰.۶ کاهش می‌یابد و دقت تعیین ارتفاع هواپیما پیش از فرود به‌طور میانگین بیش از چهار برابر افزایش پیدا می‌کند.

به گفته توسعه‌دهندگان این نرم‌افزار، فناوری جدید می‌تواند برای هوانوردی غیرنظامی، به‌ویژه در فرودگاه‌های دورافتاده و مناطق شمالی که سیگنال‌های سامانه‌های ناوبری جهانی در آنها اغلب ناپایدار است، کاربرد داشته باشد. این برنامه همچنین می‌تواند در اختیار نقشه‌برداران قرار گیرد تا مناسب‌ترین مناطق برای احداث باندهای فرود را شناسایی کنند. شرکت‌هایی که در زمینه ارسال محموله به مدار زمین با استفاده از وسایل پرتابگر پیشرفته و قابل استفاده مجدد فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از این فناوری بهره ببرند.