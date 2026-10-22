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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۰

بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا در شیراز لو رفت

بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا در شیراز لو رفت

شیراز-معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف واکسن‌های آنفلوآنزای قاچاق و فاقد مجوز در این شهر خبر داد و گفت: این فرآورده‌ها با قیمت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای هر دوز عرضه می‌شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود با اشاره به کشف واکسن‌های غیرمجاز آنفلوآنزا در شیراز گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره عرضه و فروش واکسن‌های قاچاق و فاقد مجوز، تیم مبارزه با قاچاق معاونت غذا و دارو با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، محل عرضه این فرآورده‌ها را شناسایی کرد.

وی افزود: در جریان بازرسی از محل موردنظر، تعدادی واکسن آنفلوآنزای غیرمجاز و قاچاق کشف شد که بر اساس گزارش‌های دریافتی، هر دوز آن با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رسید.

خطر واکسن‌های فاقد اصالت برای سلامت مصرف‌کنندگان

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های سلامت‌محور گفت: تهیه واکسن از مبادی غیررسمی ممکن است مصرف‌کنندگان را در معرض فرآورده‌هایی با اصالت نامشخص و فاقد مجوزهای قانونی قرار دهد.

خشنود افزود: کیفیت و اثربخشی واکسن به رعایت دقیق شرایط نگهداری و حمل‌ونقل وابسته است و هرگونه اختلال در این شرایط می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت زنجیره سرد واکسن آنفلوآنزا تصریح کرد: این واکسن باید مطابق دستورالعمل سازنده، معمولاً در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود؛ بنابراین خرید آن از فروشندگان غیرمجاز به دلیل نامشخص بودن اصالت و شرایط نگهداری توصیه نمی‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شهروندان خواست واکسن آنفلوآنزا را صرفاً از داروخانه‌ها تهیه کنند و در صورت مشاهده عرضه غیرمجاز واکسن یا سایر فرآورده‌های سلامت‌محور، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

کد مطلب 6986040

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