به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی عصر سهشنبه در نشست بررسی برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریهای حاد تنفسی، با اشاره به ضرورت آمادگی نظام سلامت برای ماههای پیشرو، اظهار کرد: باید نیازهای حوزه سلامت پیش از افزایش موارد بیماری پیشبینی و مدیریت شود.
وی، تأمین بهموقع واکسن آنفلوانزا را یکی از محورهای مهم برنامهریزی دانست و افزود: با آغاز سال تحصیلی و افزایش حضور دانشآموزان و دانشجویان در محیطهای آموزشی، تقویت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: افزایش تماسهای اجتماعی در فصل سرما میتواند زمینه افزایش بیماریهای حاد تنفسی را فراهم کند و بر همین اساس، آمادگی شبکه بهداشت و مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت برای شناسایی، مراقبت و مدیریت موارد بیماری باید تقویت شود.
پیشبینی سناریوهای مختلف برای کنترل بیماریهای تنفسی
ایلامی، پیشبینی سناریوهای مختلف، تأمین و ذخیرهسازی مناسب داروهای مورد نیاز و پیشبینی ملزومات تشخیصی را از دیگر محورهای مهم برنامهریزی عنوان کرد و گفت: استمرار انجام تستهای تشخیصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان بخشهای مختلف دانشگاه برای پایش مستمر بیماریهای حاد تنفسی تأکید کرد و افزود: شناسایی بهموقع تغییرات روند بیماری و اتخاذ تصمیمهای متناسب با شرایط، از الزامات مدیریت این بیماریها در ماههای پیشرو است.
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