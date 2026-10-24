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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

تخصیص ۳۱۱ میلیارد ریال برای تجهیز خوابگاه‌های علوم پزشکی شیراز

تخصیص ۳۱۱ میلیارد ریال برای تجهیز خوابگاه‌های علوم پزشکی شیراز

شیراز- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تأمین ۳۱۱ میلیارد ریال تجهیزات و ملزومات خوابگاهی با هدف ارتقای امکانات رفاهی و بهبود شرایط اسکان دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داودی از تأمین تجهیزات مورد نیاز خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۳۱۱ میلیارد ریال خبر داد و با اشاره به اهمیت ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان گفت: در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای دانشجویان و بهبود شرایط زندگی خوابگاهی، مجموعه‌ای از تجهیزات و ملزومات ضروری برای خوابگاه‌ها تهیه و تأمین شده است.

وی با تشریح اقلام تأمین‌شده افزود: این تجهیزات شامل ۱۱۵ دستگاه یخچال، ۲۱ دستگاه ماشین لباس‌شویی، ۳۱۰ تخت دوطبقه، سه هزار مترمربع موکت، ۲۰ دستگاه آبسردکن و ۱۵۰ کمد لباس است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تأمین این اقلام با هدف افزایش رفاه دانشجویان، ارتقای کیفیت زندگی در خوابگاه‌ها و فراهم‌سازی محیطی مناسب‌تر برای سکونت و تحصیل انجام شده است.

کد مطلب 6987882

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