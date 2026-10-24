به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داودی از تأمین تجهیزات مورد نیاز خوابگاه‌های دانشجویی این دانشگاه با اعتباری بالغ بر ۳۱۱ میلیارد ریال خبر داد و با اشاره به اهمیت ارتقای امکانات رفاهی دانشجویان گفت: در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای دانشجویان و بهبود شرایط زندگی خوابگاهی، مجموعه‌ای از تجهیزات و ملزومات ضروری برای خوابگاه‌ها تهیه و تأمین شده است.

وی با تشریح اقلام تأمین‌شده افزود: این تجهیزات شامل ۱۱۵ دستگاه یخچال، ۲۱ دستگاه ماشین لباس‌شویی، ۳۱۰ تخت دوطبقه، سه هزار مترمربع موکت، ۲۰ دستگاه آبسردکن و ۱۵۰ کمد لباس است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تأمین این اقلام با هدف افزایش رفاه دانشجویان، ارتقای کیفیت زندگی در خوابگاه‌ها و فراهم‌سازی محیطی مناسب‌تر برای سکونت و تحصیل انجام شده است.