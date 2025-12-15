ایلامی: پوشش واکسیناسیون آنفلوآنزا در فارس افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اورنگ ایلامی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، اهداف پویش ملی «نان و سلامت» را تشریح کرد و گفت: نان یکی از اصلیترین اقلام سبد غذایی خانوارهای ایرانی است و کیفیت آن نقش تعیینکنندهای در سلامت جامعه دارد.
وی با اشاره به اهمیت نان کامل افزود: نان کامل که از آرد گندم کامل تهیه میشود، به دلیل دارا بودن فیبر و ریزمغذیها، در کنترل قند خون، افزایش سیری و کاهش خطر ابتلاء به چاقی، دیابت و بیماریهای قلبیعروقی مؤثر است و گزینه سالمتری نسبت به نانهای سفید محسوب میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شهروندان خواست در انتخاب نان دقت بیشتری داشته باشند و در صورت مشاهده تخلفاتی مانند افزودن سبوس پودری، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا توسط بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیگیری شود.
صدور دو پروانه بهرهبرداری شرکتهای بیخطرساز پسماند
ایلامی در ادامه با اشاره به مهمترین دستاوردهای حوزه بهداشت استان فارس گفت: تاکنون پنج هزار و ۴۵۹ بیمار از خدمات مراکز سلامت روان «سراج» بهرهمند شدهاند و در حال حاضر دو مرکز در شیراز و سه مرکز در شهرستانهای داراب، کازرون و مرودشت فعال است.
وی با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت حرفهای اظهار کرد: طی یک سال گذشته، ۳۰ خانه بهداشت کارگری و ۱۰ ایستگاه بهگر در کارگاههای صنعتی استان راهاندازی شده و برنامه حفاظت شنوایی در ۵۰۰ صنعت اجرا و وضعیت شنوایی سه هزار و ۵۰۰ کارگر در معرض صدا بررسی شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صدور دو پروانه بهرهبرداری شرکتهای بیخطرساز پسماند مراکز درمانی کوچک خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در کاهش مخاطرات زیستمحیطی دانست.
یک هزار و ۱۴۰ هکتار از اراضی مزارع آلوده کشاورزی امحاء شدند
ایلامی با اشاره به اجرای برنامه ایمنی آب در استان گفت: تاکنون ۱۱ گواهی ایمنی آب شامل دو مورد شهری و ۹ مورد روستایی صادر شده که نقش مهمی در تأمین سلامت آب آشامیدنی دارد.
وی تشکیل گروه همپوشان رسیدگی به آبیاری مزارع با آبهای نامتعارف را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت: در این راستا، محصولات کشاورزی در یک هزار و ۱۴۰ هکتار از اراضی آلوده امحاء و ۷۵ متخلف به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پاسخگویی به مطالبات مردمی بیان کرد: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ رتبه برتر کشوری در رسیدگی به شکایات سامانه ۱۹۰ را کسب کرده است.
توزیع ۶۰ هزار دوز واکسن آنفولانزا در فارس
ایلامی همچنین از آموزش ۵۷ هزار سفیر سلامت خانواده و بیش از ۹۰ هزار دانشآموز در قالب برنامه سفیر سلامت دانشآموزی خبر داد و افزود: مرکز شماره ۲ مراقبت حیوانگزیدگی و پیشگیری از هاری در شهرک گلستان شیراز راهاندازی شده و تعداد مراکز غربالگری شنوایی نوزادان به ۳۲ مرکز افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بیماریهای حاد تنفسی در فصل سرد سال گفت: با هدف کاهش بروز و عوارض آنفلوانزا، ۶۰ هزار دُز واکسن آنفلوانزا میان گروههای هدف از جمله سالمندان، بیماران زمینهای، زنان باردار، کودکان و کادر درمان در سطح استان توزیع و تزریق شده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: با بازگشایی مدارس و دانشگاهها، رعایت بهداشت فردی، استفاده از ماسک در فضاهای شلوغ، تهویه مناسب و خودداری افراد دارای علائم از حضور در مراکز آموزشی نقش مهمی در کنترل بیماریهای تنفسی دارد.
