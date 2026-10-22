کشف ۲۵ تن مواد اولیه خوراکی قاچاق به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت‌زنی به یک دستگاه تریلی حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۵ تن ماده اولیه خوراکی از نوع سوربیتول کشف شد که ارزش آن بر اساس نظر کارشناسان مربوطه، ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مرند با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

اسدیان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد قاچاق کالا، اطلاعات خود را برای رسیدگی قانونی از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.