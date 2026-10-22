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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

گاز ۱۸ هزار مشترک فردوسیه به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود

گاز ۱۸ هزار مشترک فردوسیه به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود

شهریار- اداره گاز شهریار از قطع گاز ۱۸ هزار مشترک شهر فردوسیه در روز جمعه اول آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره گاز شهریار اعلام کرد، روز جمعه اول آبان ۱۴۰۵، گاز ۱۸ هزار مشترک شهر فردوسیه از ساعت ۸ تا ۱۸ به دلیل اجرای عملیات توسعه، اصلاح و تقویت شبکه گاز در خط BG این شهر قطع خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه اداره گاز شهریار، مشترکان باید هنگام خروج از منزل، شیر اصلی ورودی گاز را بسته نگه دارند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

در این اطلاعیه تأکید شده است که پس از پایان عملیات، نیروهای امداد و تعمیرات برای برقراری مجدد جریان گاز به منازل مراجعه می‌کنند و وصل گاز مشترکان در سریع‌ترین زمان ممکن و به‌صورت جداگانه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6986169

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