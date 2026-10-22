به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم ادای احترام به شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گلزار شهدای آبادان اظهار کرد: امروز توفیق شد که در آبادان باشیم و برای ادای احترام و تکریم به شهدای این دیار حاضر شویم؛ به مردم ایران عرض می‌کنم که اگر ما و شما احساس امنیت و آرامش داریم به خاطر ایثار شهید تنگسیری و همرزمانش است که جان و خون خود را فدا کردند تا ملت احساس امنیت داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر اهمیت همدلی و هم‌نوایی در شرایط کنونی افزود: آنچه امروز برای ما اهمیت دارد این است که بتوانیم با همدلی، همدردی و هم‌نوایی در کنار هم باشیم و مقاومت را به عنوان تنها راه ممکن در این شرایط حفظ و تداوم بخشیم.

وی با اشاره به مطالبات مردم تصریح کرد: ما همیشه بر این باور بوده‌ایم که باید خاضعانه به مطالبات و مشکلات مردم پاسخ دهیم و دولت همواره بر این موضوع تأکید داشته است.

صالحی امیری با تأکید بر پیگیری مشکلات مردم در این سفر بیان کرد: در این سفر تلاش می‌کنیم مشکلات را بررسی و رفع کنیم و حامل پیام ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم آبادان، خرمشهر و همه مردم خوزستان هستیم؛ مردمی که پرچم ایران را در همه تاریخ، خصوصاً در دوران دفاع مقدس، در مقابل دشمنان حفظ کردند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده گفت: برای همه مردم عزت و سلامتی آرزو داریم و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری مسئولان استان، زمینه رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم این منطقه را فراهم کنیم.

صالحی امیری با اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها بیان کرد: از کمبودها و گرانی‌ها آگاه هستیم و آن را باور داریم، اما مطمئن باشید که دولت از این پیچ سخت عبور خواهد کرد و به‌زودی از آبادان و خرمشهر جشن پیروزی را با مردم برگزار خواهیم کرد، چرا که شهدای ما مقاومت کردند تا پیروزی را برای همه ما به ارمغان بیاورند.