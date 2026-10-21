به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری چهارشنبه شب در نشست هم‌اندیشی با فعالان گردشگری آبادان و خرمشهر در اتاق بازرگانی خرمشهر، با اشاره به جایگاه خوزستان در تاریخ مقاومت ایران اظهار کرد: همواره مدیون دیار خوزستان هستیم. حضور ما در خرمشهر صرفاً به‌واسطه مسئولیت دولتی نیست، بلکه حضور در این دیار فرصتی برای آموختن درس شرافت، غیرت و مقاومت است و توفیقی بزرگ محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش خوزستان در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان گفت: خوزستان نماد مقاومت بود و ۱۸۰ شهید را تقدیم انقلاب و ملت ایران کرد. مردم سراسر کشو،ر خوزستان را مظهر مقاومت می‌دانند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: اگر امروز در امنیت در این سالن نشسته‌ایم، به این دلیل است که عده‌ای تصمیم گرفتند جان خود را برای آرامش ما فدا کنند.

صالحی‌امیری با اشاره به تحولات منطقه و درگیری‌های نظامی تصریح کرد: بزرگ‌ترین ارتش جهان از نظر اقتصادی، امنیتی، هسته‌ای و نظامی، امروز در برابر ملت ایران در باتلاق گرفتار شده و به دنبال راهی برای خروج از منطقه است. در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که این کشور حدود هشت ماه در چنین وضعیتی گرفتار شود و همه جهان به دنبال راه‌حل باشند.

مردم با وجود همه مشکلات مقاومت می‌کنند

وی با اشاره به اراده مردم ایران و خوزستان برای ایستادگی در برابر تهدیدها گفت: مردم با وجود همه شرایط جنگی و تهدیدها بر این باورند که باید در برابر دشمن کودک‌کش مقاومت کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و تحریم‌های آمریکا اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به دنبال بقاست و همان‌گونه که در اظهارات کاخ سفید نیز مطرح شده، بی‌رحمانه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شده است، اما این اقدامات به نتیجه موردنظر آنان نرسیده است.

صالحی‌امیری تأکید کرد: زمانی می‌توانیم در برابر دشمنان ملت بایستیم که یکصدا باشیم. امروز هر کسی با هر نیت و انگیزه‌ای به تفرقه دامن بزند، در زمین دشمن بازی می‌کند.

وی با تأکید بر حمایت دولت از نیروهای مسلح و نیروهای حاضر در میدان گفت: دولت از روز نخست تا امروز از نیروهای مسلح حمایت کرده است تا بتوانند افتخارآفرینی کنند. مقاومت زنده است، چون مردم ایران زنده هستند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین بر اهمیت تاب‌آوری جامعه در برابر فشارها تأکید کرد و افزود: آقای پزشکیان سلام خود را به مردم خوزستان، آبادان و خرمشهر ابلاغ کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تأمین زیست شرافتمندانه مردم وظیفه دولت است، گفت: از همه مردم خوزستان قدردانی می‌کنم. از این پیچ سخت عبور خواهیم کرد، حاکمان کاخ سفید شکست خواهند خورد و جشن پیروزی را برگزار خواهیم کرد.

صالحی‌امیری ادامه داد: حتی در شرایط سخت کنونی نیز باید بتوانیم نیازهای اساسی مردم را تأمین کنیم و به مطالبات آنان پاسخ دهیم. به همه همکارانم در استان خوزستان، از استاندار پرتلاش تا سایر مدیران و کارکنان، تأکید می‌کنم که در دولت آقای پزشکیان هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نبوده‌ایم و به این اصل وفادار خواهیم ماند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی خرمشهر و خوزستان، از رئیس آموزش‌وپرورش و رؤسای دانشگاه‌های خرمشهر خواست درس مقاومت را در متون آموزشی بگنجانند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی فعالان گردشگری آبادان و خرمشهر اظهار کرد: همه مواردی را که فعالان گردشگری مطرح کردند، یادداشت کرده‌ایم و پس از جمع‌بندی، نتایج به استانداری، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار اعلام خواهد شد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت بازار گردشگری عراق گفت: در حال حاضر، کشور عراق بزرگ‌ترین فرصت گردشگری ایران است. ۷۳ درصد گردشگران ورودی به ایران را گردشگران عراقی تشکیل می‌دهند و این آمار نشان می‌دهد که عراق سهم اصلی را در گردشگری ورودی کشور دارد.

وی افزود: مدتی قبل، نخست‌وزیر عراق با رئیس‌جمهور ایران دیدار داشت و طرف عراقی درخواست افزایش شمار گردشگران به ۱۰ میلیون نفر را مطرح کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به سفر گردشگران عراقی به نقاط مختلف ایران اظهار کرد: گردشگران عراقی اکنون به سراسر ایران سفر می‌کنند. پیش از تحریم‌ها، بیش از ۴۰ درصد آنان در کیش و مشهد اقامت داشتند و امیدواریم به‌زودی شرایط به وضعیت پیشین بازگردد.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی ایران در گردشگری عراق گفت: ایران دروازه گردشگری عراق است و دولت، استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید قدر این ظرفیت را بدانند.

صالحی‌امیری ادامه داد: زمانی که محدودیت‌های پروازی اعمال شد، بلافاصله با استانداران مرزی تماس گرفتم و خواستار فعال‌سازی گردشگری زمینی شدم.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی گردشگری باید متناسب با شرایط مختلف انجام شود، تصریح کرد: گردشگری در شرایط جنگ، گردشگری در شرایط ثبات و آرامش و همچنین گردشگری در وضعیت نه جنگ و نه صلح را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده‌ایم. تلاش ما برای توسعه گردشگری عراق همچنان ادامه دارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع خوزستان گفت: خوزستان مجموعه‌ای از جذابیت‌های گردشگری ایران را در دل خود جای داده است. این استان ایران کوچک است و ظرفیت جذب گردشگران از سراسر جهان را دارد.

صالحی‌امیری با اشاره به تصویب نظام‌نامه گردشگری سلامت در دولت اظهار کرد: خوشبختانه دولت نظام‌نامه گردشگری سلامت را تصویب کرده و دستگاه‌های مسئول در این حوزه مشخص شده‌اند.

وی افزود: شورایی با حضور وزارتخانه‌های بهداشت، امور خارجه، اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی تشکیل شده است تا هماهنگی‌های لازم در زمینه گردشگری سلامت انجام شود. همچنین مسئولیت هماهنگی و فرایند پذیرش گردشگران سلامت از مبدأ تا مقصد مشخص شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مشکلات ارزی این حوزه گفت: مشکل ارز برطرف شده و ابلاغیه مربوط به آن نیز به‌زودی صادر خواهد شد.

قطب گردشگری سلامتی

وی با تأکید بر ظرفیت آبادان و خرمشهر در این زمینه تصریح کرد: آبادان و خرمشهر از قطب‌های گردشگری سلامت کشور هستند و باید این ظرفیت تقویت شود. بر همین اساس، برگزاری یک پنل تخصصی برای بررسی مسائل و راهکارهای توسعه گردشگری سلامت در این دو شهر ضروری است.

صالحی‌امیری زیرساخت‌ها را یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری دانست و گفت: در حال حاضر سه هزار و ۱۷ پروژه زیرساختی در کشور در دست ساخت است و دولت یک‌هزار و ۷۰۰ پروژه را افتتاح کرده است. این اقدامات پیام روشنی دارد؛ اینکه دولت در هر شرایطی روند توسعه زیرساخت‌ها را متوقف نمی‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری ساحلی و آبی اظهار کرد: هفت استاندار استان‌های ساحلی را دعوت کردیم و ۲۵۰ نقطه ساحلی به‌عنوان فرصت گردشگری معرفی شدند. گردشگری آبی امروز یکی از ظرفیت‌های مهم وزارتخانه است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: جنگ اختلال ایجاد کرد، اما موجب توقف روند توسعه نشد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت دریا گفت: درآمد کشور از دریا در حوزه مقاصد گردشگری بسیار ناچیز است و این روند باید اصلاح شود.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه نخل در هویت فرهنگی و تاریخی منطقه اظهار کرد: در موضوع ثبت نخلستان‌ها، نخل در خرمشهر با ایرانیان سخن می‌گوید و این میراث حتماً باید ثبت شود.

وی تأکید کرد: نخل به‌عنوان بخشی از حافظه جمعی ایرانیان باید به ثبت برسد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه توسعه خرمشهر برای دولت یک رسالت است، گفت: به این رسالت پایبند خواهیم بود و برای توسعه این شهر تلاش می‌کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنایع دستی گفت: برای صنایع دستی برنامه‌ای مدون تدوین کرده‌ایم.

وی افزود: در سراسر کشور ۶۷۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی مشغول تولید هستند. این تولیدکنندگان برای عرضه محصولات خود به بازار داخلی نیاز دارند و ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی می‌تواند با حذف واسطه‌ها و دلالان، زمینه عرضه مستقیم محصولات را فراهم کند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای خارجی اظهار کرد: بازاریابی خارجی اهمیت زیادی دارد و در همین راستا، گفت‌وگو با شبکه‌های توزیع خارجی را دنبال می‌کنیم.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه تاریخی خوزستان گفت: از میان ۳۰ اثر تاریخی مورد اشاره، پنج اثر متعلق به خوزستان است که بیانگر تمدن و پیشینه تاریخی این استان است.

وی افزود: اخیراً ۱۲۹ اثر جدید در خوزستان به ثبت ملی رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تاریخی و فرهنگی استان است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان با قدردانی از مردم خوزستان اظهار کرد: از مردم عزیز، بامعرفت و مهمان‌نواز این منطقه قدردانی می‌کنم.

وی خطاب به همکاران استانی و وزارتخانه‌ای خود تأکید کرد: هر اقدامی که برای خرمشهر لازم باشد، باید انجام شود و همکاران برای پیگیری امور موردنیاز این شهر نباید منتظر هماهنگی با وزارتخانه بمانند.