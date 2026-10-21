وزیر میراث فرهنگی به شهدای شلمچه ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌ امیری شامگاه چهارشنبه در جریان حضور در منطقه شلمچه، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و با ادای احترام به مقام والای شهدا، بر اهمیت پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری در تاریخ معاصر ایران تأکید کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه شهدا در حافظه تاریخی ملت ایران، پاسداشت آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان را بخشی از مسئولیت فرهنگی جامعه دانست و گفت: انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده و حفظ آثار و نشانه‌های برجای‌مانده از دوران دفاع مقدس، از جمله زمینه‌های مهم برای تقویت هویت ملی و آشنایی نسل جوان با تاریخ کشور به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری همچنین با توجه به ظرفیت فرهنگی و تاریخی مناطق عملیاتی جنوب کشور، توجه به یادمان‌های دفاع مقدس را در کنار معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ایران حائز اهمیت دانست و افزود: شلمچه به‌عنوان یکی از مناطق شاخص دوران دفاع مقدس، علاوه بر جایگاه تاریخی خود، هر سال میزبان زائران و کاروان‌های راهیان نور از نقاط مختلف کشور است

به گزارش مهر، سیدرضا صالحی‌ امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر روز چهارشنبه به‌ منظور بررسی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این حوزه وارد خوزستان شد.

برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران گردشگری در شهرهای آبادان و خرمشهر، حضور در یادمان شهدای شلمچه و نشست در شورای اداری آبادان از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه وی به استان خوزستان است.