  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

وزیر میراث فرهنگی به شهدای شلمچه ادای احترام کرد

وزیر میراث فرهنگی به شهدای شلمچه ادای احترام کرد

آبادان- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور در یادمان شهدای شلمچه، به مقام شامخ شهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌ امیری شامگاه چهارشنبه در جریان حضور در منطقه شلمچه، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت و با ادای احترام به مقام والای شهدا، بر اهمیت پاسداشت ارزش‌های ایثار و فداکاری در تاریخ معاصر ایران تأکید کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به جایگاه شهدا در حافظه تاریخی ملت ایران، پاسداشت آرمان‌ها و فداکاری‌های آنان را بخشی از مسئولیت فرهنگی جامعه دانست و گفت: انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده و حفظ آثار و نشانه‌های برجای‌مانده از دوران دفاع مقدس، از جمله زمینه‌های مهم برای تقویت هویت ملی و آشنایی نسل جوان با تاریخ کشور به شمار می‌رود.

صالحی‌امیری همچنین با توجه به ظرفیت فرهنگی و تاریخی مناطق عملیاتی جنوب کشور، توجه به یادمان‌های دفاع مقدس را در کنار معرفی میراث تاریخی و فرهنگی ایران حائز اهمیت دانست و افزود: شلمچه به‌عنوان یکی از مناطق شاخص دوران دفاع مقدس، علاوه بر جایگاه تاریخی خود، هر سال میزبان زائران و کاروان‌های راهیان نور از نقاط مختلف کشور است

به گزارش مهر، سیدرضا صالحی‌ امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر روز چهارشنبه به‌ منظور بررسی ظرفیت‌های گردشگری و توسعه زیرساخت‌های این حوزه وارد خوزستان شد.

برگزاری نشست با سرمایه‌گذاران گردشگری در شهرهای آبادان و خرمشهر، حضور در یادمان شهدای شلمچه و نشست در شورای اداری آبادان از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه وی به استان خوزستان است.

کد مطلب 6985790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها