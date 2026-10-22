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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

«ماتیشکا» به سنگلج می‌آید؛ انتشار اولین تیزر

«ماتیشکا» به سنگلج می‌آید؛ انتشار اولین تیزر

پروژه نمایشی «ماتیشکا» از آثار برگزیده جشنواره بین المللی تئاتر فجر طی روزهای آینده در تماشاخانه سنگلج تهران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، «ماتیشکا» که در چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در بخش خیابانی و محیطی اجرا شد و جایزه و تقدیر بازیگری جشنواره تئاتر فجر را کسب کرد، اوایل هفته آینده با طراحی متفاوت و با میزبانی تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان «ماتیشکا» آمده است: آدمی توان آن را داراست، هر میزان از رنج را تحمل کند، به شرطی که معنا و دلیل را برای تحمل آن رنج در وجودش بیابد.

تئاتر «ماتیشکا» به نویسندگی و بازیگری فردین بیگ‌زاده و طراحی و کارگردانی علی سعیدی اثری تعاملی با فرم اجرایی متفاوت و ارائه ای ناتورالیستی در صحنه سنگلج خواهد بود.

کد مطلب 6986186

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