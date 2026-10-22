به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، «ماتیشکا» که در چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در بخش خیابانی و محیطی اجرا شد و جایزه و تقدیر بازیگری جشنواره تئاتر فجر را کسب کرد، اوایل هفته آینده با طراحی متفاوت و با میزبانی تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان «ماتیشکا» آمده است: آدمی توان آن را داراست، هر میزان از رنج را تحمل کند، به شرطی که معنا و دلیل را برای تحمل آن رنج در وجودش بیابد.

تئاتر «ماتیشکا» به نویسندگی و بازیگری فردین بیگ‌زاده و طراحی و کارگردانی علی سعیدی اثری تعاملی با فرم اجرایی متفاوت و ارائه ای ناتورالیستی در صحنه سنگلج خواهد بود.