به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی تیموری صبح امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد نزاع دسته‌جمعی و تیراندازی در بخش سوری شهرستان رومشکان، مأموران انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

دستگیری متهمان پس از فرار به کوه‌های اطراف

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات لازم و عملیاتی قاطع، ۱۵ نفر از افراد دخیل در نزاع را شناسایی و دستگیر کردند؛ برخی از این افراد پس از وقوع درگیری به کوه‌های اطراف متواری شده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان با اشاره به کشفیات این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از متهمان، دو قبضه سلاح کلت جنگی، دو قبضه سلاح شکاری، تعدادی فشنگ مربوطه و همچنین تعدادی چوب، چماق و قمه کشف شد.

معرفی متهمان به مراجع قضایی

تیموری با بیان اینکه متهمان با دستور مقام قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند، از روانه شدن آنان به زندان خبر داد.

وی همچنین با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی در برخورد با عاملان این حادثه، اظهار کرد: برخورد قاطع با متخلفان، رضایت‌مندی شهروندان را به دنبال داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان در پایان تأکید کرد: پلیس با افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کنند یا دست به اقدامات هنجارشکنانه بزنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

به گفته وی، پس از اقدام پلیس و دستگیری افراد دخیل در این درگیری، امنیت و آرامش در منطقه برقرار شده است.