پیام تسلیت رئیس مجلس در پی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی درگذشت پدر شهید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است :



بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انالله و انا الیه راجعون



درگذشت مجاهد نستوه، مرحوم سید احمد موسوی پدر شهید والامقام امیر سید عبدالرحیم موسوی رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح موجب تاسف و تاثر گردید.



این مبارز انقلابی و از بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی با صرف عمر خود در خدمت به بسط کلمه حق و عدالت و با تربیت فرزند رشیدی چون شهید موسوی دین خود را به اسلام و ایران عزیز ادا نمود و در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چهره در نقاب خاک کشید.



از خداوند منان برای آن فقید سعید و فرزند شهیدش غفران و هم نشینی با اولیا و صالحان و برای بازماندگان از آن بیت معزز صبر و اجر مسئلت دارم.



محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی