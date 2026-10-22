توقیف نیسان حامل ۲ تن خوراک ماهی فاقد مجوز در الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی ظهر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در ایست‌وبازرسی این شهرستان به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

کشف ۲ تن خوراک ماهی فاقد مجوز

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ تن خوراک ماهی فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز با اشاره به پیگیری قانونی این پرونده بیان کرد: محموله مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.

معرفی متهم به دستگاه قضایی

اسدالهی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.