فرماندار پردیس: ۱۸ مدرسه در پردیس در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهرخانی، در جلسه شورای آموزش و پرورش پردیس اعلام کرد که در راستای نهضت مدرسه‌سازی، ۱۸ مدرسه در پردیس در حال ساخت است و هفت مدرسه نیز به بهره‌برداری رسیده است؛ همچنین احداث پنج مدرسه دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم طرح‌های عمرانی حوزه آموزش اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات تحصیلی از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و روند اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی با پیگیری مستمر دنبال می‌شود.

طاهرخانی با اشاره به نیاز مناطق پرجمعیت به فضاهای آموزشی بیشتر افزود: نخستین مدرسه فاز ۹ پردیس در مرحله آماده‌سازی قرار دارد و تلاش می‌شود با تسریع در اجرای طرح‌ها، بخشی از کمبود سرانه آموزشی این منطقه جبران شود.

فرماندار پردیس همچنین هوشمندسازی مدارس را از محورهای مهم تحول در نظام آموزشی دانست و گفت: نخستین مدرسه هوشمند ویژه دانش‌آموزان استثنایی نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد که می‌تواند به ارتقای عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل پوشش سوادآموزی در شهرستان تصریح کرد: با وجود اینکه نرخ باسوادی در استان تهران به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، شناسایی افراد کم‌سواد و بی‌سواد و فراهم‌کردن زمینه آموزش آنان باید با جدیت دنبال شود.

طاهرخانی مشارکت ائمه جماعات، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط را در شناسایی افراد نیازمند آموزش ضروری دانست و بر برنامه‌ریزی هدفمند برای جلوگیری از محروم‌ماندن شهروندان از فرصت سوادآموزی تأکید کرد.

فرماندار پردیس در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش‌های مهارتی بیان کرد: آموزش مهارت‌های زندگی، برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و مهارت‌های کاربردی باید متناسب با نیازهای روز جامعه دنبال شود تا دانش‌آموزان برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای آینده آمادگی بیشتری پیدا کنند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر برگزاری برنامه‌های هدفمند در مدارس تأکید کرد و آگاهی‌بخشی درباره رویدادهای تاریخی، تقویت خودباوری و شناخت جنگ رسانه‌ای و شیوه‌های مقابله با شایعات را از محورهای مورد توجه در محیط‌های آموزشی دانست.

طاهرخانی در پایان خاطرنشان کرد: مدارس علاوه بر آموزش دروس، باید به محیط‌هایی برای پرورش استعدادها، تقویت خلاقیت و ایجاد امید و نشاط در میان دانش‌آموزان تبدیل شوند؛ موضوعی که تحقق آن به همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.