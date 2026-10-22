آریان: ۱۲۲۶ اثر به جشنواره «هزار و یک روایت» ارسال شد

مهدی آریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ، در حاشیه اختتامیه جشنواره هزار یک و شب با اشاره به استقبال هنرمندان از جشنواره «هزار و یک روایت» اظهار کرد: این جشنواره از برنامه‌های محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر است که با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و سوابق خراسان شمالی در این حوزه، میزبانی آن به این استان سپرده شد.

وی افزود: در ابتدای برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد، هدف‌گذاری ما دریافت هزار اثر با محوریت روایت‌های روستایی و عشایری بود، اما خوشبختانه ۱۲۲۶ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که این میزان استقبال، فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بود و مایه افتخار و خرسندی برگزارکنندگان است.

آریان با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری جشنواره به دلیل شیوع کرونا و اعلام دیرهنگام فراخوان دوره جدید، تصریح کرد: با وجود این وقفه و نگرانی‌هایی که درباره تأثیر آن بر میزان مشارکت هنرمندان وجود داشت، استقبال از جشنواره بسیار چشمگیر بود و هنرمندان از نقاط مختلف کشور آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی ادامه داد: برگزاری این جشنواره در کنار نقاط قوت، فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی زمینه‌های بهبود در دوره‌های آینده فراهم می‌کند و تلاش ما این است که با ارتقای سطح کیفی و اجرایی جشنواره، زمینه برگزاری مستمر آن در خراسان شمالی فراهم شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه فرهنگ و هنر و همچنین زندگی روستایی و عشایری، خاطرنشان کرد: با همکاری دبیرخانه‌های مرتبط و مجموعه‌های مسئول در حوزه فرهنگ و هنر روستا و عشایر، تلاش می‌کنیم این رویداد را به شکلی شایسته برگزار کنیم و زمینه میزبانی مستمر خراسان شمالی از این جشنواره را فراهم آوریم.

آریان در پایان با اشاره به آغاز برنامه‌های اختتامیه جشنواره گفت: برگزاری این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و بازتاب روایت‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها و عشایر کشور است و امیدواریم این جشنواره در دوره‌های آینده نیز با کیفیتی بالاتر ادامه یابد.