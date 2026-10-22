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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۶

۳ هزار قرص غیرمجاز در امیدیه کشف شد

۳ هزار قرص غیرمجاز در امیدیه کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی امیدیه گفت: مأموران پلیس در بازرسی از یک واحد صنفی، سه هزار عدد انواع قرص غیرمجاز و ۱۰۰ لیتر شربت متادون کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود دادوند عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: در پی کسب گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه توزیع قرص‌های غیرمجاز، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از شناسایی محل کسب متهم و هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی واحد صنفی متخلف را مهروموم و متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی امیدیه بیان کرد: یک نفر در این رابطه دستگیر شد و برخورد قاطع با کسانی که سلامت و امنیت شهروندان را به خطر بیندازند، با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود.

کد مطلب 6986600

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