۳ هزار قرص غیرمجاز در امیدیه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود دادوند عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: در پی کسب گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه توزیع قرص‌های غیرمجاز، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از شناسایی محل کسب متهم و هماهنگی قضایی، طی یک عملیات ضربتی واحد صنفی متخلف را مهروموم و متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی امیدیه بیان کرد: یک نفر در این رابطه دستگیر شد و برخورد قاطع با کسانی که سلامت و امنیت شهروندان را به خطر بیندازند، با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود.