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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

رئیس پلیس آگاهی استان یزد خبر داد

کشف میلیاردی برنج قاچاق از یک انبار در یزد

کشف میلیاردی برنج قاچاق از یک انبار در یزد

یزد ـ رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: مأموران پلیس در بازرسی از یک انبار در شهر یزد مقدار ۶۰ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: در راستای مبارزه با واردات قاچاق، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان یزد از خبری پیرامون یک انبار برنج قاچاق در شهر یزد مطلع شدند.

وی با اشاره به هماهنگی قضایی و کسب مجوز بازرسی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این انبار، ۶۰ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی را کشف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد، ارزش این محموله برنج کشف شده را ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بیان کرد و ادامه داد: متهم این برنج‌ها را بدون مجوز قانونی از شرق کشور به یزد وارد کرده بود که قبل از توزیع در بازار دستگیر شد.

رضایی خاطرنشان کرد: متهم به دادسرا معرفی و محموله کشف شده تحویل گمرک استان یزد شد.

کد مطلب 3902055

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