کشف میلیاردی برنج قاچاق از یک انبار در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت: در راستای مبارزه با واردات قاچاق، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان یزد از خبری پیرامون یک انبار برنج قاچاق در شهر یزد مطلع شدند.

وی با اشاره به هماهنگی قضایی و کسب مجوز بازرسی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این انبار، ۶۰ تن برنج خارجی قاچاق فاقد مجوز گمرکی را کشف و یک متهم را نیز دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد، ارزش این محموله برنج کشف شده را ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بیان کرد و ادامه داد: متهم این برنج‌ها را بدون مجوز قانونی از شرق کشور به یزد وارد کرده بود که قبل از توزیع در بازار دستگیر شد.

رضایی خاطرنشان کرد: متهم به دادسرا معرفی و محموله کشف شده تحویل گمرک استان یزد شد.