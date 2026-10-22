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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

آخرین وضعیت بازگشایی مرز چذابه بررسی شد

آخرین وضعیت بازگشایی مرز چذابه بررسی شد

اهواز - مسئولان ایرانی و عراقی در دیداری در مرز شلمچه، آخرین وضعیت بازگشایی مرز چذابه را بررسی و بر تسهیل تردد مسافران و کامیون‌های تجاری از مرز شلمچه تا زمان بازگشایی چذابه تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان به همراه لفته دورکوندی فرماندار شهرستان خرمشهر و اعضای شورای تامین شهرستان با معاون پایانه مرزی شلمچه عراق در نشستی در خاک عراق برگزار کردند.

در این نشست آخرین رایزنی‌ها برای بازگشایی مرز چذابه در دیدار مسئولان ایرانی و عراقی در مرز شلمچه عراق انجام شد.

ولی‌اله حیاتی، معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان با حیدر المیاحی، معاون پایانه مرزی شلمچه عراق، دیدار و گفتگو کرد و دو طرف درباره تسهیل تردد مسافران و کامیون‌های تجاری از مرز شلمچه به تبادل نظر پرداختند.

در این گفتگو بر ضرورت تسهیل عبور و مرور مسافران و ناوگان حمل‌ونقل تجاری از مرز شلمچه تا زمان بازگشایی مرز چذابه تأکید شد تا روند تردد از این گذرگاه مرزی با سهولت بیشتری انجام شود.

ولی‌اله حیاتی، معاون انتظامی و امنیتی استانداری خوزستان، همچنین از پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگشایی مرز چذابه خبر داد و اعلام کرد استاندار خوزستان و نمایندگان وزارت امور خارجه، رایزنی‌های لازم را با طرف عراقی در این زمینه دنبال می‌کنند.

این رایزنی‌ها در حالی انجام می‌شود که تسهیل تردد از مرزهای مشترک ایران و عراق به‌ویژه برای مسافران و فعالان حوزه تجارت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بازگشایی مرز چذابه می‌تواند در سامان‌دهی تردد و کاهش فشار بر مسیرهای جایگزین نقش داشته

باشد.

کد مطلب 6986637

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