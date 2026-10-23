مسمومیت ۶ نفر با گاز مونوکسیدکربن در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال اعلام گزارش حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، بلافاصله ۲ تیم درمانی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور سریع در محل حادثه اقدامات درمانی اولیه و پیشانی را برای مصدومان انجام دادند و سپس هر ۶ مصدوم برای تکمیل روند درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ همدان ادامه داد: براساس گزارش‌های اولیه دریافتی وضعیت بالینی تمامی مصدومان این حادثه رو به بهبودی است و خدمات تخصصی پزشکی به آنها ارائه شده است.

وی بار دیگر با هشدار نسبت به خطرات ناشی از انتشار این گاز سمی تاکید کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که می‌تواند مسمومیت شدید و تهدیدکننده‌ای برای حیات ایجاد کند و رعایت نکات ایمنی در نصب و استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح و استاندارد دودکش‌ها نقش حیاتی در پیشگیری از این حوادث دارد.

ربیع یگانه بیان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با علائمی نظیر سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و تنگی نفس، ضمن باز کردن درها و پنجره‌ها برای تهویه هوا بلافاصله با شماره تلفن اضطراری ۱۱۵ تماس بگیرند.