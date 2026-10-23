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۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

۴ مصدوم حاصل انفجار گاز در اهواز بود

۴ مصدوم حاصل انفجار گاز در اهواز بود

اهواز - انفجار گاز در یک منزل چهارواحدی واقع در کوی مهدیس اهواز، صبح امروز جمعه چهار مصدوم بر جای گذاشت که آتش‌نشانان، موفق شدند هر چهار مصدوم را از ساختمان خارج کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز، ساعت ۷:۲۳ صبح امروز وقوع انفجار گاز در یک منزل مسکونی به سامانه عملیاتی آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به موقعیت اعزام شدند.

آتش‌نشانان پس از حضور در صحنه و ارزیابی وضعیت ساختمان، عملیات امداد و نجات را آغاز کردند و موفق شدند چهار نفر از مصدومان این حادثه را از داخل منزل نجات دهند.

انفجار گاز در ساختمان‌های مسکونی از جمله حوادث پرخطری است که می‌تواند در مدت کوتاهی جان ساکنان را تهدید کند و سرعت عمل نیروهای امدادی در چنین شرایطی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6986904

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