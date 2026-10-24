چالش های کشت پاییزه در ایلام؛ جهش تولیدی که نیازمند زیرساخت است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با فرا رسیدن فصل پاییز و آغاز تلاش های خستگی ناپذیر کشاورزان در سراسر استان ایلام دغدغه های دیرینه حوزه کشاورزی نظیر تامین به موقع بذر آب کود تجهیزات و ماشین آلات بار اهمیت دوچندانی یافته است.

امسال چالش های ناشی از گرانی نهاده ها نوسانات ارزی و احتمال بارش های زودهنگام و سیل آسا نیز بر پیچیدگی های زراعت افزوده و نیازمند پاسخ های شفاف و راهبردی است

توسعه ۲۴۵ هزار هکتاری اراضی کشاورزی استان بر مبنای الگوی کشت

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آیین ملی آغاز سال زراعی جدید با حضور رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس الگوی کشت ابلاغ شده از سوی وزارتخانه امسال ۲۴۵ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات مختلف و متنوع در استان پیش بینی شده است، این الگو متناسب با پتانسیل های آبی خاک و معیشت کشاورزان به تمامی شهرستان ها ابلاغ شده تا شاهد یک الگوی زراعی موفق و متنوع در استان باشیم.

حجت عارف افزود: از مجموع اراضی استان حدود ۱۱۸ هزار هکتار به صورت آبی کشت می‌شود که بخشی از این افزایش مرهون بهره برداری از پروژه های تحول آفرین نظیر سامانه گرمسیری در استان است.

وی اضافه کرد: همچنین باغات استان نیز با افزوده شدن ۵۰۰ هکتار جدید به رقمی حدود پنج هزار هکتار رسیده است هرچند ایلام در این حوزه همچنان با استانداردهای کشوری فاصله داشته و در ردیف های پایانی جدول قرار دارد.

جزئیات برنامه ریزی کشت پاییزه گندم جو و حبوبات

مدیر زراعت جهاد کشاورزی ایلام درباره اهداف کمی کشت پاییزه در سال زراعی جدید تصریح کرد: گندم آبی ۷۰ هزار هکتار گندم دیم ۹۲ هزار هکتار مجموعا ۱۶۲ هزار هکتار جو حدود ۶۰ هزار هکتار و حبوبات و علوفه شامل نخود و ماشک علوفه ای ۶۵۰۰ هکتار هدف گذاری شده است.

وی با اشاره به آغاز کشت پاییزه در سطح ۹ هزار هکتار از اراضی شهرستان مهران، گفت: تاکنون ۸۵ تن بذر اصلاح شده از طریق مراکز مجاز در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

عارف اضافه کرد: در زمینه بذر گندم و جو هیچ گونه کمبودی نداریم اما به دلیل شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشور در واردات و تامین کودهای فسفاته و جایگزین های آن مانند تریپل و کودهای پتاسه با محدودیت هایی مواجه هستیم که تلاش می‌کنیم با راهکارهای جایگزین جبران شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه استان ایلام به عنوان یکی از قطب های تولید بذر اصلاح شده کشور،گفت: ۱۴ شرکت فعال فرآوری بذر در استان فعالیت دارند که علاوه بر تامین کامل نیاز داخلی بیش از ۱۵ هزار تن گندم آبی اصلاح شده و لیبل دار شامل ارقام جدید دانش بنیان پرمحصول و مقاوم به بیماری ها و ورس را برای کشت در استان های نیازمند آماده و صادر کرده اند در بخش دیم نیز حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن بذر گندم توزیع شده است.

عارف در تکمیل مباحث تغذیه خاک افزود: به کشاورزان توصیه اکید داریم که با توجه به تغییرات اقلیمی و بارش های پیش رو تراکم بهینه بذر را رعایت کنند تا از خوابیدگی محصول ورس جلوگیری شود.

وی تصریح کرد:استفاده از کودهای سولفات پتاسیم و کودهای پتاسه نیز برای تقویت مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و بارندگی های سیل آسا ضروری است.

عارف عنوان کرد: یکی از چالش های دیرینه در استان ایلام کشت برنج در اراضی سنتی است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی در خصوص اقدامات انجام شده برای مدیریت مصرف آب در این حوزه اظهار داشت: برنج سابقه بیش از ۲۰۰ ساله در ایلام دارد، با اعمال محدودیت های قانونی، عدم توزیع نهاده های یارانه ای و ترویج روش های نوین نظیر خشک کاری با نوارهای تیپ که راندمان آبیاری را به بالای ۹۰ درصد می‌رساند، سطح زیر کشت برنج در استان از ۷ تا ۸ هزار هکتار به کمتر از ۳ هزار هکتار کاهش یافته است.

وی افزود: اگرچه سود اقتصادی برنج به دلیل قیمت بالای بازار قابل رقابت با سایر محصولات نیست اما با ارائه مشوق هایی نظیر توزیع رایگان کودهای ریزمغذی و بذر کنجد کشاورزان را به سمت کشت های جایگزین و کم آب بر سوق داده ایم.

عارف اضافه کرد: در زمینه کشت قراردادی نیز استان ایلام در تولید دانه‌های روغنی کلزا به ویژه در مناطق دهلران دشت عباس و فکه به عنوان سومین استان برتر کشور شناخته شده و تسویه حساب مطالبات کشاورزان کلزاکار در کوتاه ترین زمان انجام شده است.

مطالبات کشاورزان ایلامی در فصل پاییز

کشاورز نمونه و بهره بردار بخش موسیان شهرستان دهلران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مشکل سوخت ماشین آلات، عدم تحویل سهمیه واقعی سوخت تراکتورها و ماشین آلات کشاورزی به رغم نصب دستگاه های پایش و جی پی اس باعث مشکلاتی برای تراکتورداران و کشاورزان فاقد تراکتور ایجاد شده است.

علی فرخی بیان کرد: قطعی مکرر برق چاه ها قطع روزانه ۶ تا ۸ ساعت برق چاه های کشاورزی ضربه مهلکی به چرخه آبیاری تامین نیروی انسانی و مدیریت مزارع وارد کرده است.

وی عنوان کرد: تامین کود و پهنه بندی کمبود جدی کودهای فسفاته به عنوان رکن اصلی تغذیه خاک با میزان اراضی استان همخوانی ندارد.

وی بیان کرد: از دیگر چالش ها ابهام در نرخ تضمینی و تسهیلات بانکی تاخیر در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و لزوم حمایت ویژه بانک کشاورزی با اعطای تسهیلات خارج از قواعد خشک اداری است.

وی گفت: زیرساخت های آبیاری و زهکشی نیازمند توجه هستند، شبکه های آبیاری و زهکش ها به اصلاح مرمت و لایروبی نیاز دارند.

پاسخ مسئولان برای مشکلات سوخت کشاورزان استان ایلام

مدیر پخش فرآورده های نفتی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای کشت پاییزه، گفت: با اجرای طرح مشترک پایش سوخت تراکتورها با همکاری جهاد کشاورزی میزان سوخت بر اساس پیمایش و کارکرد واقعی جی پی اس تخصیص می‌یابد.

شجاعت احدی اضافه کرد:برای تراکتورهایی که به هر دلیلی فاقد جی پی اس هستند نیز سوخت پایه بر اساس توان دستگاه تعریف و توزیع شده است تا کشاورزان در آستانه کشت پاییزه دغدغه ای نداشته باشند.

وی اضافه کرد: امروز نیز ۴ میلیون لیتر سوخت برای این منظور اختصاص یافته است.

در پایان سازمان جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه کشت حفاظتی و کشت مستقیم به عنوان راهکار اجتناب ناپذیر مقابله با تغییر اقلیم و حفظ رطوبت خاک تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود با هم افزایی دستگاه های اجرایی سال زراعی پربار پربرکت و همراه با امنیت غذایی پایدار برای کشاورزان ایلامی رقم بخورد.