تسلیت فرمانده کل سپاه در پی درگذشت پدر شهید موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت والد ارجمند "امیر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی"، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: نقش او در تربیت فرزندی غیور و فرماندهی خردمند و شجاع برای نقش آفرینی‌های سترگ در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح کشور، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم آمریکایی–صهیونیستی علیه میهن اسلامی، یادآور سرمایه‌ای راهبردی برای امنیت، اقتدار دفاعی و انسجام نیروهای مسلح به شمار می‌رود.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت "مرحوم سید احمد موسوی"، مبارز پیشتاز انقلاب اسلامی و خادم صادق اسلام، انقلاب و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، والد ارجمند "امیر سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی"، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

آن مرحوم در مکتب ایمان، جهاد و تربیت اسلامی، شخصیتی پرورش داد که در عرصه فرماندهی، مدیریت و دفاع از میهن اسلامی، الگویی از خردمندی، شجاعت و مسئولیت‌شناسی شد، تا نام او در تاریخ این سرزمین ماندگار و منشا بالندگی و پویایی برای پاسداری از وطن شود. نقش او در تربیت فرزندی غیور و فرماندهی خردمند و شجاع برای نقش آفرینی‌های سترگ در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیروهای مسلح کشور، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم آمریکایی–صهیونیستی علیه میهن اسلامی، یادآور سرمایه‌ای راهبردی برای امنیت، اقتدار دفاعی و انسجام نیروهای مسلح به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت را به خاندان شریف موسوی، همرزمان، فرماندهان و کارکنان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران و آحاد نیروهای مسلح مقتدر کشور و همه داغداران این ضایعه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و هم‌جواری با سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و اولاد زهرای اطهر و فرزند شهیدش، و برای یادگاران و بازمانگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی