به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری، در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در مسابقات جهانی آمریکا، سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، تحولات تنگه هرمز، مسائل اقتصادی، مدیریت منابع آب و مشکلات مرتبط با فوق‌العاده آرد، بر ضرورت تقویت امید اجتماعی، توجه به معیشت مردم و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط مناطق مختلف تأکید کرد.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به پیام‌های تبریک رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، به مناسبت قهرمانی و افتخارآفرینی تیم‌های ملی امید در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی آمریکا اظهار کرد: این پیام‌ها خطاب به مدیران، مربیان، کشتی‌گیران غیور تیم‌های ملی و ملت بزرگ ایران، به‌ویژه نسل جوان قهرمان کشور، صادر شده و بیانگر اهمیت جایگاه جوانان در آینده ایران اسلامی است.

وی افزود: اهمیت این پیام‌ها در پیوند میان افتخارآفرینی جوانان، امید اجتماعی، هویت ملی و تصویر ایران در عرصه جهانی نهفته است. قهرمانی‌های اخیر در شرایط کنونی از ارزشی مضاعف برخوردارند؛ چراکه افتخارآفرینی ورزشکاران جوان ایران با حساسیت‌های سیاسی و تحولات بین‌المللی هم‌زمان شده است.

علی‌اکبری با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران و آمریکا تصریح کرد: پیروزی ورزشکاران ایرانی در خاک آمریکا، با توجه به تنش‌های سیاسی و رسانه‌ای میان دو کشور، معنایی فراتر از یک رقابت ورزشی پیدا می‌کند و جلوه‌ای از توانمندی ملی و اراده جوانان ایران در شرایط فشار خارجی به شمار می‌رود.

دشمن به دنبال تضعیف اراده جمعی ملت ایران است

امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف روحیه و اراده ملت ایران گفت: یکی از محورهای اصلی اقدامات دشمن، حمله به اراده جمعی و روان جامعه است. دشمن با بزرگ‌نمایی توان نظامی خود، تهدید به حمله به زیرساخت‌ها و مراکز راهبردی و حتی یادآوری فاجعه‌هایی مانند هیروشیما، تلاش می‌کند این باور را در جامعه ایجاد کند که مقاومت بی‌فایده است و تنها راه پیش‌رو، عقب‌نشینی و تسلیم در برابر خواسته‌های اوست.

وی با بیان اینکه تاریخ نشان داده است برخی ملت‌ها پیش از شکست در میدان نظامی، در عرصه روانی و اراده جمعی شکست می‌خورند، اظهار کرد: آموزه‌های دینی و قرآنی و تاریخ اسلام به ما می‌آموزند که دفاع در برابر دشمن باید با توکل به خداوند، حفظ انسجام داخلی، تقویت روحیه مردم، هوشیاری در برابر شایعات و پرهیز از اختلاف همراه باشد.

علی‌اکبری تأکید کرد: جامعه مقاوم، تهدیدها را به‌درستی ارزیابی می‌کند و برای مقابله با آن‌ها برنامه‌ریزی دارد، اما اجازه نمی‌دهد دشمن با ابزار ترس، اراده و امید آن را در هم بشکند.

وی افزود: مقاومت مؤثر بر پایه ایمان، امید، عقلانیت، تدبیر، وحدت و پاسداشت امنیت و کرامت مردم استوار است و حفظ این مؤلفه‌ها باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی؛ نقطه عطفی در نهضت اسلامی

امام جمعه ماهنشان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، فرزند بزرگوار امام راحل، اظهار کرد: اول آبان‌ماه یادآور شهادت عالمی مجاهد، اندیشمندی شجاع و مبارزی خستگی‌ناپذیر است که در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی و دفاع از اسلام و استقلال ملت ایران گام برداشت.

وی افزود: شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی در اول آبان سال ۱۳۵۶ در نجف اشرف، ضایعه‌ای بزرگ برای حضرت امام خمینی(ره) و نهضت اسلامی بود، اما این واقعه به عاملی برای تقویت حرکت انقلابی مردم تبدیل شد.

علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت پاسداشت شخصیت و جایگاه ایشان خاطرنشان کرد: تجلیل از مقام و منزلت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، در حقیقت احترام به حضرت امام خمینی(ره) و پاسداشت ارزش‌های اسلامی و انقلابی است. باید شخصیت برجسته و نقش ایشان در مبارزه با رژیم پهلوی به نسل جوان معرفی شود.

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز از جایگاه مهمی در معادلات منطقه‌ای و جهانی برخوردار است و ایران با اتکا به توانمندی‌های خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در این آبراه راهبردی دارد. در مقابل، آمریکا و دشمنان ایران در پی تأمین آزادی کشتیرانی در این منطقه مطابق خواسته‌های خود هستند.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی بحران تنگه هرمز برای آمریکا اظهار کرد: تحولات و اختلالات مرتبط با این آبراه می‌تواند چندین نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد آمریکا را به‌صورت هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد؛ از جمله افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش ذخایر اضطراری، تورم بالا، نرخ بهره سنگین، بدهی عظیم و کسری بودجه پایدار.

علی‌اکبری تصریح کرد: این شرایط نشان می‌دهد که اختلال در تنگه هرمز می‌تواند از یک بحران منطقه‌ای فراتر برود و به مسئله‌ای گسترده‌تر برای اقتصاد آمریکا تبدیل شود.

امام جمعه ماهنشان: معیشت مردم نباید قربانی دوگانه‌سازی شود

امام جمعه ماهنشان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مشکلات اقتصادی مردم گفت: فشار معیشتی مردم ایران واقعی است و باید نقطه آغاز هرگونه تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی قرار گیرد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های مسکن و خوراک، مشکلاتی هستند که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از شوک‌های خارجی و محدودیت‌های تجاری و بخشی دیگر حاصل ضعف‌های ساختاری و سوءمدیریت داخلی است، افزود: معیشت مردم یکی از ارکان قدرت ملی محسوب می‌شود و برای رفع مشکلات این حوزه باید تدابیر واقعی، مؤثر و کارشناسی اتخاذ شود.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد دوگانه‌هایی مانند «معیشت یا مقاومت» و «نان یا امنیت» در جامعه شکل بگیرد؛ چراکه مسئله اصلی در سیاست‌گذاری، انتخاب یکی به زیان دیگری نیست، بلکه باید اقتصادی ایجاد کرد که هم توان تحمل فشارهای خارجی را داشته باشد و هم هزینه‌های این تحمل را برای مردم تا حد امکان کاهش دهد.

بارش‌های پاییزی به معنای پایان خشکسالی نیست

امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به پدیده ال‌نینو و احتمال تأثیر آن بر بارش‌های پاییزی، ضمن شکرگزاری از نعمت بارندگی، بر ضرورت مدیریت صحیح منابع آب تأکید کرد.

وی در این زمینه دو نکته را مورد توجه قرار داد و گفت: نخست اینکه پدیده ال‌نینو به معنای پایان خشکسالی نیست و نباید با مشاهده بارش‌های پاییزی، از ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با کم‌آبی غافل شد.

علی‌اکبری افزود: با تدبیر و مدیریت صحیح آب، ذخیره‌سازی مناسب در پشت سدها، مدیریت آبخوان‌ها و اجرای اصولی طرح‌های آبخیزداری می‌توان از بارش‌ها بهترین بهره را برد و زمینه استفاده پایدار از منابع آب را فراهم کرد.

وی همچنین بر ضرورت بیمه مزارع، محصولات کشاورزی و خانه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: بیمه کردن کشت‌ها و اموال، در کنار برنامه‌ریزی اصولی، می‌تواند خسارت‌های ناشی از حوادث و شرایط نامساعد جوی را کاهش دهد و از وارد آمدن زیان‌های سنگین به مردم جلوگیری کند.

امام جمعه ماهنشان با اشاره به شنیده‌ها درباره حذف فوق‌العاده آرد، خواستار بررسی دقیق شرایط مناطق مختلف و پرهیز از اتخاذ تصمیم‌های یکسان برای همه مناطق شد.

وی اظهار کرد: در این موضوع باید شرایط واقعی مناطق و روستاها در نظر گرفته شود و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای نباشد که حذف فوق‌العاده آرد، برخی روستاهای شهرستان ماهنشان را با مشکلات جدی مواجه کند.

علی‌اکبری با اشاره به وضعیت برخی روستاهای مهاجرپذیر شهرستان، از جمله علم‌کندی و خیرآباد، تأکید کرد: این مناطق به دلیل شرایط جمعیتی و نیازهای خاص خود، ممکن است در صورت اجرای تصمیمات یکسان با سایر مناطق، با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو شوند.

وی از مسئولان مربوطه درخواست کرد در تصمیم‌گیری‌های خود، وضعیت روستاهای مهاجرپذیر و نیازهای واقعی مردم شهرستان ماهنشان را مدنظر قرار دهند و با بررسی کارشناسی و توجه به شرایط منطقه‌ای، از بروز مشکلات معیشتی برای خانوارها جلوگیری کنند.

امام جمعه ماهنشان بر ضرورت اتخاذ تصمیمات عادلانه، توجه به نیازهای مردم و استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد.