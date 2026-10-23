طرح ملی «میدان پویا» در بروجرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه آیین افتتاحیه طرح ملی «میدان پویا» با هدف توسعه ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسمانی و افزایش نشاط اجتماعی، هم‌زمان با ششمین روز هفته تربیت‌بدنی، با حضور معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان در شهرستان بروجرد برگزار شد.

امین جمشیدی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان لرستان، با اشاره به اجرای طرح ملی «میدان پویا» در استان، اظهار کرد: این طرح با رویکرد گسترش فرهنگ ورزش و افزایش مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و عموم شهروندان در فعالیت‌های ورزشی، در پنج محور اصلی «دانش‌آموز پویا»، «خانواده پویا»، «شهر پویا»، «رویداد پویا» و «خانه پویش» در حال اجراست.

«شهر پویا»؛ بستری برای گسترش ورزش همگانی

وی با بیان اینکه افتتاح میدان پویا در بروجرد در چارچوب محور «شهر پویا» انجام شده است، افزود: این برنامه با هدف ارتقای سلامت جسمانی، تقویت نشاط اجتماعی و توسعه ورزش همگانی طراحی شده و تلاش می‌کند زمینه حضور فعال‌تر دانش‌آموزان و خانواده‌ها را در فعالیت‌های ورزشی فراهم کند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش لرستان، بهره‌گیری از ظرفیت فضاهای شهری برای ترویج ورزش و فراهم‌کردن فرصت مشارکت عمومی را از رویکردهای مهم این برنامه برشمرد.

پنج محور برای ترویج فرهنگ فعالیت بدنی

جمشیدی در تشریح محورهای پنج‌گانه طرح ملی «میدان پویا» گفت: در محور «دانش‌آموز پویا»، فعالیت کانون‌های ورزشی درون و برون مدرسه‌ای دنبال می‌شود تا فرصت بیشتری برای مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های ورزشی فراهم شود.

وی افزود: در محور «خانواده پویا»، خانواده‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه با مشارکت مادران و دختران و همچنین پدران و پسران، در فعالیت‌های ورزشی مورد علاقه خود حضور پیدا می‌کنند.

از مسابقات مدرسه‌ای تا فعالیت‌های ورزشی در خانه

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به محور «رویداد پویا» ادامه داد: در این بخش، مسابقات ورزشی درون‌مدرسه‌ای و رقابت‌های منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار می‌شود.

جمشیدی درباره محور «خانه پویش» نیز بیان کرد: در این بخش، خانواده‌ها به همراه فرزندان خود در منزل فعالیت‌ها و چالش‌های ورزشی را انجام می‌دهند و محتوای مربوط به این فعالیت‌ها را از طریق شبکه شاد به اشتراک می‌گذارند.

تأکید بر مشارکت خانواده‌ها و جامعه در ورزش

وی با قدردانی از برنامه‌ریزی و حمایت معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها فرصتی برای گسترش فرهنگ تحرک و فعالیت بدنی در مدارس، خانواده‌ها و جامعه فراهم می‌کند.

جمشیدی افزود: همراهی بخش‌های مختلف و مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و شهروندان می‌تواند به توسعه ورزش همگانی و تقویت سبک زندگی فعال و سالم کمک کند.