به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی میرامینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پیشوا با تأکید بر تداوم مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بر ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و ایستادگی در برابر تهدیدات خارجی تأکید کرد.

حسینی میرامینی با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران اظهار کرد که تجربه سال‌های تحریم، تاب‌آوری ملت ایران را افزایش داده است. وی همچنین با اشاره به اعتراضات و مشکلات اقتصادی در برخی کشورهای اروپایی، این شرایط را ناشی از سیاست‌های دولت‌های غربی دانست.

امام جمعه پیشوا با اشاره به موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی برگزارشده در آمریکا، این دستاوردها را نمادی از خودباوری نسل جوان و توانمندی ایران در عرصه جهانی توصیف کرد و بر نقش چنین موفقیت‌هایی در تقویت امید و اعتمادبه‌نفس ملی تأکید داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال رژیم صهیونیستی را قاطع دانست و اظهار کرد که ایران بر مواضع خود در برابر این رژیم و حامیانش پایبند است. او همچنین آمادگی نیروهای مسلح و ملت ایران برای مقابله با تهدیدات را مورد تأکید قرار داد.

حسینی میرامینی با اشاره به تحولات منطقه‌ای، امنیت پایدار کشورهای منطقه را نیازمند توجه به واقعیت‌های سیاسی و ظرفیت‌های بومی دانست و با انتقاد از اتکای برخی کشورها به حمایت‌های امنیتی آمریکا، بر نقش توان داخلی و استقلال در حفظ ثبات منطقه تأکید کرد.

امام جمعه پیشوا همچنین با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت توجه به آموزه‌های اخلاقی و پرهیز از حسادت و بدخواهی تأکید کرد و یادآور شد که حفظ مسیر حق، نیازمند تقویت بصیرت و بهره‌گیری از تجربه‌های زندگی است.