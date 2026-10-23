به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: در اولین دیدار رییس مجلس و رهبر معظم انقلاب پس از شهادت رهبری علاوه بر تحلیل تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی دشمن آمریکایی_ صهیونیستی و تقویت مولفه‌های قدرت کشور بر لزوم همکاری مشترک مجلس و دولت تاکید شد.

وی گفت: در این دیدار بر نقش موثری نمایندگان در حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی، بر استمرار حضور آگاهانه و بازدارنده ملت نیز تأکید شد.

امام جمعه شیروان افزود: افزایش تدریجی قیمت نفت موجب تضعیف اقتصاد آمریکا و اروپا شده و رییس جمهور فرانسه نارضایتی های داخلی را به جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز نسبت داده است.

حجت‌الاسلام غلامی بیان کرد: ملت ایران ۴۷ سال در برابر تحریم‌ها مقاومت کردند ولی دشمنان در طی مواجه با گرانی چند ماهه اخیر با بحران مواجه شده‌اند و این امر نشانگر شکنندگی تمدن غربی است.

وی تصریح کرد: پیام تبریک مقام معظم رهبری در پی پیروزی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال کشور دارای دو اثر مهم توجه ایشان به ورزشکاران و ارایه الگویی برای ملت ایران است.

حجت‌الاسلام غلامی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین تاکید کرد: فعالان این عرصه باید اخبار خوب و امیدآفرین را منتشر کنند تا مردم متوجه حرکت رو به جلو و پیشرفت کشور شوند.

امام جمعه شیروان اشاعه فحشا در جامعه را گناه کبیره دانست و افزود: غیبت از مصادیق اشاعه فحشا است.

خطیب جمعه شیروان در انتها از زحمات فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه تقدیر کرد و برای فرماندهی جدید آرزوی موفقیت کرد.