به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مشاهده آنلاین تصاویر رادیولوژی در مراکز ملکی درمانی تأمین اجتماعی بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان امکان‌پذیر است.

با توجه به فراهم شدن امکان ارسال لینک پیامک، پیش‌شرط اصلی برای دریافت این لینک، ثبت‌نام و تأیید شماره تلفن همراه بیمه‌شدگان در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی است.

بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و منوی تأمین اجتماعی من _ تغییر شماره موبایل نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی شماره تلفن به‌نام خود اقدام کنند.

بیمه‌شدگان برای مشاهده آنلاین تصاویر رادیولوژی، ابتدا باید با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی، ثبت یا به‌روزرسانی شماره تلفن همراه خود را انجام دهند.

در ادامه و پس از انجام تصویربرداری، پیامک حاوی لینک مشاهده تصاویر از سرشماره اختصاصی ۰۹۲۰۰۰۰۱۴۲۰ برای بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود و قابل مشاهده و دریافت به صورت آنلاین است.