https://mehrnews.com/x3dqd2 ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ کد مطلب 6987400 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵ حضور پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه مشهد- در این فیلم تصاویری از دویست و بیست و هفتمین موج حضور مشهدی ها در خیابان ها را مشاهده میکنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6987400 کپی شد مطالب مرتبط دویست و سی و ششمین شب از اقتدار مردم مشهد میدان عرصهای برای مدیریت آینده انقلاب به شمار میرود خروش جانفدایان شهرک شهید رجایی مشهد در زنجیره انسانی شبانه تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید مشهد
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