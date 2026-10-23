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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

حضور پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه

حضور پرشور مردم مشهد در تجمعات شبانه

مشهد- در این فیلم تصاویری از دویست و بیست و هفتمین موج حضور مشهدی ها در خیابان ها را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6987400

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