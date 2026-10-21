به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد اسحاق پاروکار شامگاه چهارشنبه در قرار دویست‌ و سی‌ و پنجم اجتماع شبانه مردم چناران در چهارراه طالقانی با تبیین مسئولیت فردی و اجتماعی در مسیر دفاع از ولایت، اظهار کرد: همانگونه که انسان در عرصه فردی مسئولیت دارد در میدان اجتماعی نیز باید نقش‌آفرین باشد به‌ ویژه زمانی که ولایت به پشتوانه نیاز دارد، حضور در میدان باید به عنوان یک وظیفه جدی و واجب مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با بیان اینکه میدانداری تنها به معنای ایستادگی و مقاومت نیست، اذعان کرد: میدان، عرصه‌ای برای مدیریت آینده انقلاب نیز به شمار می‌رود و حضور مؤثر در آن باید با درک شرایط، مسئولیت‌ پذیری و آمادگی برای عبور از بحرانها همراه باشد.

وی با اشاره به دشواریهایی که ممکن است پس از جنگ بر جامعه تحمیل شود، تصریح کرد: انتظار از حضور اجتماعی صرفاً مقاومت در برابر مشکلات نیست بلکه ایستادگی باید با مدیریت بحران و حفظ مسیر درست همراه باشد و اگر در چنین شرایطی بندگی خداوند را محور رفتار و تصمیمات خود قرار دهیم، می‌توانیم وظیفه خود را به‌ درستی انجام دهیم.

پاروکار با تأکید بر اینکه بندگی، معیار ارزش انسان در پیشگاه پروردگار است، خاطرنشان کرد: اگر قرار است در میدان از ولایت دفاع کنیم، باید این مسئولیت را در همه شرایط ادامه دهیم چرا که میدانداری برای ولایت، حتی پس از شهادت نیز به معنای تداوم مسئولیت و مدیریت مسیر پیش رو است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران در ادامه، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر احیای امر نماز در اجلاسیه نماز بر ضرورت افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به این فریضه الهی تأکید کرد و گفت: نماز باید در جامعه جایگاه واقعی خود را پیدا کند و هر فرد پیش از هر چیز، خلوص و خضوع در برابر پروردگار را در زندگی خود اصل قرار دهد.

وی عنوان کرد: حضور در میدان و دفاع از ارزشها زمانی از عمق و استحکام برخوردار خواهد بود که بر پایه ایمان، اخلاص و بندگی خداوند شکل بگیرد از این‌ روی، احیای نماز و تقویت روحیه عبودیت باید در کنار مسئولیتهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

پاروکار با اشاره به تفاوت شرایط امسال با سالهای گذشته بیان کرد: امسال در حالی در میدان حضور داریم که خونخواه و عزادار رهبر شهید خود هستیم و این شرایط، مسئولیت ما را در حفظ ارزشها و تقویت پیوندهای اعتقادی سنگین‌تر می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با تأکید بر ارتباط بین عبودیت و تعالی معنوی انسان گفت: هرچه بندگی انسان در برابر خداوند عمیق‌تر و خالصانه‌تر باشد، زمینه تعالی او نیز بیشتر فراهم می‌شود بنابراین حضور اجتماعی و دفاع از ولایت باید از ایمان و اخلاص سرچشمه بگیرد و در عمل نیز نمود پیدا کند.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) عبادت و بندگی را از برجسته‌ترین ویژگیهای آن حضرت دانست و تأکید کرد: بندگی خداوند باید در زندگی اجتماعی انسان نیز نمود پیدا کند و تنها به گفتار یا حضور در عرصه‌ فردی محدود نشود.

پاروکار افزود: حضرت زهرا (س) مدافع ولایت بودند و این جایگاه و فضایل والا، ریشه در عبودیت و بندگی خالصانه ایشان در برابر پروردگار داشت لذا بندگی، آن حضرت را به مقامی رفیع و عرشی رساند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران با اشاره به عظمت مقام معنوی حضرت زهرا (س) و با بهره‌گیری از مفاهیم سوره مبارکه قدر بر ضرورت شناخت هرچه بیشتر سیره عبادی و ولایی آن حضرت تأکید کرد و یادآور شد: الگوگیری از حضرت زهرا (س) باید در رفتار فردی، اخلاص در بندگی و مسئولیت‌پذیری در دفاع از ولایت نمایان شود.

وی بر پیوند ایمان، عبودیت، نماز و حضور مسئولانه در جامعه اشاره کرد و مولفه‌هایی که می‌توانند مسیر ایستادگی آگاهانه و صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی را استوارتر سازد را مورد تأکید قرار داد.