https://mehrnews.com/x3dpz6 ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ کد مطلب 6985836 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵ تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مشهد مشهد- زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری شامگاه چهارشنبه از شهرک شهید رجایی مشهد آغاز شد. دریافت 26 MB کد مطلب 6985836 کپی شد مطالب مرتبط آغاز ویژه برنامه «زنجیره انسانی» در حاشیه شهر مشهد حضور حماسی مردم شیعه و سنی شهرستان مرزی تربت جام در تجمعات شبانه دویست و سی و چهار شب حضور پرشور مردم مشهد برای وطن برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید مشهد
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