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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مشهد

تشکیل زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری در مشهد

مشهد- زنجیره انسانی ۱۰ کیلومتری شامگاه چهارشنبه از شهرک شهید رجایی مشهد آغاز شد.

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کد مطلب 6985836

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