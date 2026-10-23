توییت عجیب سردار محبی در پی افزایش شدید قیمت نفت+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار تصویری افزایش قیمت نفت را به‌ رخ نفتکش‌های سوخته و کشورهای حامی جنگ علیه ایران کشید.

در این تصویر از شمارگان افزایش قیمت نفت برنت به بالاتر از ۱۱۶ دلار استفاده شده که در پس زمینه آن تصویر یک نفت‌کش سوخته در تنگه هرمز نمایان است.

گفتنی است در پی ادامه جنگ چند جانبه دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه ملت ایران، جمهوری اسلامی تنگه هرمز را به عنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان به صورت نیمه بسته و کاملا تحت کنترل گرفته است.

این کنترل به نحوی است که تمام کشتی‌ها تنها با اجازه ایران حق عبور از تنگه هرمز را دارند و در صورت عدم رعایت مقررات مورد اصابت از سوی نیروهای مسلح کشورمان قرار می‌گیرند.

در نتیجه این اتفاق دشمن آمریکایی-صهیونیستی برای کنترل قیمت انرژی در جهان، مدعی عدم موفقیت ایران در کنترل تنگه است ولی نقشه‌های هوایی بین‌المللی نشان از کنترل کامل کشورمان بر این تنگه راهبردی دارند.