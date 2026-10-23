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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

گلستانی‌ها بار دیگر در تجمع شبانه به میدان آمدند

گلستانی‌ها بار دیگر در تجمع شبانه به میدان آمدند

گرگان- مردم استان گلستان با حضور در تجمعات شبانه، بر همبستگی ملی و حمایت از کشور تأکید کردند و جلوه‌هایی از همراهی و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع شبانه مردم در شهرهای مختلف استان گلستان با حضور اقشار گوناگون برگزار شد و شرکت‌کنندگان با گردهمایی در خیابان‌ها و میدان‌های شهر، بر حفظ اتحاد و همبستگی تأکید کردند.

این حضور مردمی در حالی ادامه دارد که تجمع‌کنندگان با سر دادن شعارها و ابراز مواضع خود، حمایتشان را از ایران اعلام کردند.

تجمعات شبانه در شهرهای مختلف گلستان، از جمله گرگان، گنبدکاووس، رامیان، کلاله و گالیکش برگزار می‌شود و مردم این مناطق با حضور در این گردهمایی‌ها، همراهی خود را با یکدیگر به نمایش می‌گذارند.

کد مطلب 6987431

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