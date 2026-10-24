استیصال جنایتکار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: کمتر از چهار روز به انتخابات داخلی رژیم صهیونیستی باقی‌مانده است و رقابت‌های انتخاباتی میان جریان راست‌گرایان به رهبری نتانیاهو و چپ‌گرایان به رهبری گادی آیزنکوت، وارد حساس‌ترین مرحله خود شده است. تمامی نظرسنجی‌ها در داخل اراضی اشغالی از جمله نظرسنجی کانال ۱۲ و تایمز آو اسرائیل، از فروپاشی ائتلاف حاکم حکایت دارند و بی‌بی در محاصره اتهامات مالی و شکست‌های میدانی، به ریسمان مهارناپذیر تعویق انتخابات آویزان شده است.

چرا که باخت در کنست، برای او مترادف با عبور از دروازه‌های زندان است. بر اساس آخرین تحولات، کارزار انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی یا همان کنست که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، وارد مرحله حساس و پرتنشی شده است. رقابت اصلی میان گادی آیزنکوت، رئیس حزب یشار و بنیامین نتانیاهو، رئیس حزب لیکود جریان دارد، اما هیچ‌یک از دو بلوک اصلی قادر به کسب اکثریت ۶۱ کرسی نیستند و احتمال بن‌بست سیاسی و انتخابات مجدد بسیار بالاست.

تلاش جلاد برای فرار از انتخابات

در این میان نتانیاهو تلاش بسیاری دارد تا انتخابات کنست در روز سه‌شنبه برگزار نشود و این انتخابات به تعویق بیفتد. نتانیاهو یا همان بی‌بی مترصد است تا با کلید زدن جنگ با ایران، شرایط را در داخل اراضی اشغالی، جنگی و اضطراری کند و بدین ‌واسطه، انتخابات کنست را به تعویق بیندازد. در همین راستا، هفته گذشته جنگنده‌های رژیم اشغالگر تا ۲۰۰ کیلومتری مرز ایران نیز رسیدند و قصد تجاوز داشتند اما به یکباره جلوی این تجاوز گرفته شد. از قرار معلوم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نتانیاهو را از تجاوز مجدد به ایران تا قبل از ۱۲ آبان که زمان انتخابات کنگره در آمریکاست، منصرف کرده است.

بی‌بی که در تجاوز به ایران ناکام ماند، حالا دست به دامن بحرانی کردن فضا در کرانه باختری شده است. روز جمعه خبر رسید که دو جوان انتحاری فلسطینی در الخلیل واقع در کرانه باختری، عملیات استشهادی انجام داده‌اند؛ نتانیاهو نیز فضا را مساعد دید و بلافاصله در کرانه باختری وضعیت جنگی اعلام کرد. از ظاهر امر چنین برمی‌آید که نتانیاهو می‌خواهد وضعیت امنیتی شکننده در کرانه باختری را دستمایه‌ای برای به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی قرار دهد.

نتانیاهو می‌داند که در صورت برگزاری انتخابات، از رقیبش یعنی گادی آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش تروریستی اسرائیل شکست خواهد خورد. هر چند که ائتلاف آیزنکوت نیز در تصاحب ۶۱ کرسی کنست ناکام می‌ماند و نتیجتا اسرائیل در وضعیت بی‌دولتی و بن‌بست سیاسی قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی حتی اگر تا برگزاری دور بعدی انتخابات، نتانیاهو همچنان در کرسی نخست‌وزیری موقت بماند، دیگر از مشروعیت سیاسی لازم در سپهر سیاسی رژیم صهیونیستی برخوردار نخواهد بود. در نتیجه سایر ارکان قدرت در اسرائیل از جمله ارتش و موساد، دیگر از نتانیاهو حرف‌شنوی نخواهند داشت و پروژه‌های شیطانی او در تجاوز به ایران، الکن و ناقص می‌ماند.

رژیم اسرائیل در آستانه بن‌بست سیاسی

با وجود پیشتازی آیزنکوت، هیچ‌یک از دو بلوک اصلی یعنی حامیان و مخالفان نتانیاهو نمی‌توانند به تنهایی به آستانه ۶۱ کرسی برسند. جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بلوک مخالفان نتانیاهو بین ۵۱ تا ۵۴ کرسی و بلوک حامیان او بین ۵۰ تا ۵۳ کرسی در نوسان است. به همین دلیل، احزاب عربی با مجموع ۱۳ تا ۱۴ کرسی به کینگ‌میکر یا تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند. در هفته گذشته، فهرست متحد عربی به رهبری یوسف جبارین اعلام کرد که از تمام ابزارهای موجود برای کنار زدن دولت نتانیاهو استفاده خواهد کرد و به عنوان تور امنیت برای اپوزیسیون عمل می‌کند. همچنین گزارش شده که مشارکت رأی‌دهندگان عرب برای اولین بار در این دوره افزایش یافته است.

مسئله اقدام ناگهانی نتانیاهو برای ایجاد تنش همچنان در محافل صهیونیست‌ها مورد بحث و گفت‌وگو است. در همین رابطه، هفته گذشته، تحلیلگران و رسانه‌ها به‌ویژه هاآرتص به طور گسترده به این موضوع پرداختند که آیا نتانیاهو برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، در آستانه رأی‌گیری دست به یک غافلگیری اکتبر خواهد زد یا خیر. گمانه‌زنی‌ها عمدتا بر احتمال عملیات نظامی علیه ایران یا تشدید تنش امنیتی متمرکز است.

منتقدان معتقدند که نتانیاهو با توجه به خطر محکومیت قضایی و زندان در صورت شکست در انتخابات، ممکن است برای بقای سیاسی خود دست به چنین اقدامی بزند. از سوی دیگر نیز نتانیاهو در روزهای اخیر یک دکترین امنیتی جدید ارائه کرد که با واکنش تند اپوزیسیون مواجه شد. یائیر لاپید و گادی آیزنکوت این دکترین را به چالش کشیدند و آن را مورد نقد قرار دادند. این موضوع نشان می‌دهد که امنیت و سیاست خارجی، به ویژه در قبال ایران، غزه و محور مقاومت، همچنان محور اصلی کارزار انتخاباتی است.

در این دکترین امنیتی جدید، نتانیاهو ایران را در راس اولویت‌های امنیتی خود دانست و مدعی شد که رژیم متبوعش آماده انجام حملات پیش‌دستانه است. نتانیاهو همچنین مدعی شد که رژیم صهیونیستی توانسته با جنگ‌افروزی علیه نوار غزه، یمن، لبنان و ایران، محور مقاومت و خطر هسته‌ای علیه این رژیم را از بین ببرد. در نقشه‌ای که از سوی نتانیاهو طی کنفرانس توهمی وی نشان داده شده، ترکیه، عربستان، مصر و پاکستان به عنوان محور به‌اصطلاح سنی علیه این رژیم مطرح شده‌اند.

یائیر لاپید، رئیس جریان معارض در رژیم صهیونیستی طی سخنانی تاکید کرده که سند امنیتی مطرح شده از سوی نتانیاهو فاقد راهبرد امنیتی واقعی بوده و در واقع تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های کابینه وی به‌ویژه عملیات طوفان‌الاقصی است. وی اضافه کرد: این در حالی است که نتانیاهو مانع تشکیل کمیته رسمی حقیقت‌یاب در خصوص شکست‌های عملیات هفت اکتبر و گسترش توافقنامه‌های عادی‌سازی روابط می‌شود. اما در یکی از تحولات مرتبط با انتخابات رژیم صهیونیستی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اقدامی کم‌سابقه، حمایتی بی‌قید و شرط از نتانیاهو اعلام کرد و او را شریکی کلیدی برای رویارویی با ایران خواند.

نتانیاهو نیز بلافاصله از این حمایت قدردانی کرد. این مسئله منجر به انتقادات گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی شده است و مخالفان نتانیاهو این مسئله را به عنوان یک دخالت آشکار در امور داخلی این رژیم عنوان می‌کنند. آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل بیتنو، در گفت‌وگو با رادیو ۱۰۳ اف‌ام، با انتقاد از حمایت دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو گفت: برای رئیس‌جمهور ترامپ بسیار راحت است که اسرائیل را به کمک بی‌بی عروسک ‌دست‌نشانده اداره کند.

ارتش علیه قصاب غزه

اما این تنها سیاسیون صهیونیستی نیستند که مخالف نتانیاهو هستند؛ بلکه در ارتش صهیونیستی نیز مخالفت‌ها با بی‌بی اوج گرفته است. در همین راستا، یک رسانه عبری از وجود انتقاداتی در داخل ارتش و نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به ادعاهای نخست‌وزیر این رژیم درباره ایران خبر داد. روزنامه معاریو در همین راستا نوشت ادعاهای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره صدور دستوراتی برای ارتش پیرامون سرنگونی نظام ایران و منع گسترش پروژه هسته‌ای آن با انتقادات گسترده و واضحی در داخل ارتش و نهاد امنیتی اسرائیل مواجه شده است. روزنامه معاریو به نقل از منابعی در ارتش و نهاد امنیتی نوشت: اهداف جنگی که نتانیاهو مطرح کرده برای هر ارتشی در جهان غیر قابل تحقق است و ارتش اسرائیل کاملا از تحقق چنین اهدافی ناتوان است. روزنامه معاریو پیشتر نیز از شکاف بین اظهارات نتانیاهو و واقعیت انتقاد کرده بود.

عملیات الخلیل و فروریختن دژ امنیتی تل‌آویو

رسانه‌های رژیم صهیونیستی جزئیات تازه‌ای از عملیات مسلحانه صبح جمعه در الخلیل منتشر کردند و گروه‌های فلسطینی آن را ضربه‌ای به ساختار امنیتی رژیم اسرائیل ارزیابی کردند.

شبکه کان رژیم اسرائیل گزارش داد دو مجری این عملیات از ساکنان شهر الخلیل بودند و به نظر می‌رسد با جنبش حماس ارتباط داشته‌اند. منابع عبری هویت آنها را «حموده الجعبه و فراس الجعب» اعلام کردند؛ بر اساس گزارش خبرنگار رادیو ارتش اسرائیل، هر دو ۲۷ ساله، از یک خانواده، ساکن الخلیل، متاهل و دارای دو فرزند هستند.

پایگاه عبری واللا به نقل از تحقیقات اولیه گزارش داد: دو مبارز فلسطینی برای نظامیان اسرائیلی کمین کرده و پس از نزدیک شدن نظامیان به سوی آنها تیراندازی کردند. رادیو ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد: این دو نفر حدود ساعت ۷:۳۰ صبح جمعه به چهارراه یهودا در الخلیل رسیدند؛ جایی که نیروهایی از یگان آری وابسته به فرماندهی جبهه داخلی در حال بازرسی خودروهای خروجی از الخلیل بودند. بر اساس این روایت، دو مجری عملیات با یک خودرو به ایست بازرسی موقت رسیدند و پس از پیاده شدن، با یک قبضه سلاح ام ۴ و یک کلت کمری در اطراف منطقه موضع گرفتند و به سمت نظامیان تیراندازی کردند.

درگیری بیش از ۲۰ دقیقه ادامه یافت و طی آن تبادل سنگین آتش صورت گرفت که به زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیستی منجر شد. در ادامه، چند فرمانده نظامی از جمله فرمانده گروهان، معاون فرمانده گردان و یک افسر از گردان ۱۰۱ چتربازان وارد صحنه شدند و دو مجری عملیات در پایان درگیری به شهادت رسیدند. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد مقدار زیادی مهمات در خودروی این دو نفر کشف کرده و اعلام کرد آنها قصد داشتند خود را به جاده ۳۵ برسانند و عملیات گسترده‌تری اجرا کنند.

با این حال، ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی اذعان کرد هیچ هشدار مشخصی درباره این عملیات دریافت نکرده و اطلاعات ویژه‌ای درباره تهدید در منطقه الخلیل یا جاده ۳۵ در اختیار نداشته است. پس از عملیات، نظامیان رژیم اشغالگر به شهر الخلیل و منازل خانواده الجعبه یورش بردند و مسجد ابراهیمی را بستند. نظامیان اشغالگر همچنین کارکنان و خادمان وابسته به وزارت اوقاف و امور دینی را از مسجد ابراهیمی خارج کرده و از حضور آنها در این مکان جلوگیری کردند.

ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، نیز پس از حضور در محل عملیات خواستار از بین بردن تشکیلات خودگردان فلسطین شد و گفت باید ایست‌های بازرسی بیشتری ایجاد شود و اجازه رفت‌وآمد آزادانه به فلسطینیان داده نشود. بنیامین نتانیاهو نیز در پی این عملیات برنامه انتخاباتی خود در بازار محنیه یهودا در قدس اشغالی را لغو کرد و خبرگزاری فرانسه گزارش داد او دستور آماده‌سازی برای اعمال محاصره کامل بر کرانه باختری را صادر کرده است.

کمیته‌های مقاومت فلسطین در واکنش به این عملیات تاکید کرد: این عملیات ضربه‌ای جدید به ساختار امنیتی، نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی وارد کرد و بار دیگر ضعف این ساختارها در مقابله با مبارزان فلسطینی را نشان داد. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین ضمن تمجید از عملیات الخلیل، آن را پاسخی طبیعی به جنایات اشغالگران دانست و شهادت مجریان این عملیات را تسلیت گفت. جنبش حماس اعلام کرد: عملیات الخلیل پیام روشنی به دشمن صهیونیستی است که مقاومت ما ادامه دارد و تا زمان بیرون راندن اشغالگران از سرزمین و مقدسات‌مان، بر قدرت و خشم آن افزوده خواهد شد. حماس این عملیات را تجسم زنده اراده ملت مقاوم فلسطین و پاسخ طبیعی و مشروع به جنایات و تعرضات مستمر اسرائیل علیه ملت، سرزمین و مقدسات فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی و ادامه تجاوز علیه مردم غزه توصیف کرد.